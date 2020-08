Este es el auto más caro que se ha comprado en un remate por Internet

Las compras de insumos y prácticamente cualquier cosa que necesitemos por estos días, se han vuelto cada vez más comunes. Y eso no deja afuera a aquellos que quieren darse un gusto y hacer una compra algo inusual.

Conocida por subastar autos clásicos, Gooding & Co suele hacer noticia por los modelos que pone en el mercado, esta vez un Ferrari 275 GTB de 1966, color arena de playa blanca, el que fue rematado por internet, logrando recaudar la impresionante cifra de 3,08 millones de dólares, la cifra más alta jamás pagada por la venta de un auto por internet.

“Es un indicador perspicaz de la salud relativa del mercado de automóviles de colección en medio de la pandemia”, señaló el presidente y director ejecutivo de la casa de subastas, David Gooding, agregando que esta pieza “era especial, haya pandemia o no”.

Pero la primera venta exclusiva online de esta casa de subastas no solo tuvo al Ferrari récord como único exponente, ya que también se ofrecieron un Ferrari Enzo de 2003 (US$ 2,3 millones), Un Ferrari F50 de 1995 (US$ 2,1 millones), Un Ferrari F40 de 1992 (US$ 1,6 millones), y un Duesenberg modelo J Town Car de 1934 (US$ 1,01 millones).

“La demanda de autos de calidad no se ha desvanecido durante estos tiempos tan inciertos”, aseguró Gooding, destacando el buen desempeño de “Geared online” su plataforma para subastas que se realizan exclusivamente online a través de la web de la empresa y su aplicación.

Desde que inició la pandemia, se han comercializado más de US$ 70 millones en modelos clásicos y de colección, todo a través de casas de subasta online.