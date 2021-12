¿Fanático de Ferrari? Mira estas 7 clásicas series y películas con el Cavallino para ver en este fin de año

Ferrari es una de las marcas que mayor admiración y sueños genera. Los deportivos de la marca italiana han marcado a millones de fanáticos por muchas generaciones más allá de las competencias.

El cine ha tomado esa fascinación con decenas de películas en las que los modelos surgidos desde Maranello toman protagonismo. En base a esos filmes y como una manera de preparar el arribo del Ferrari 296 GTB, la cuenta chilena en Instagram de la firma del Cavallino (@ferrari_chile) dio a conocer su “Watchlist”, o una lista de películas donde los Ferrari son parte importante de la narrativa.

A continuación, recogemos algunas películas y series emblemáticas de este listado donde se ven los deportivos italianos, pero dejando a un lado las relacionadas con el motorsport y la Fórmula 1 (las veremos en otra nota):

Perfume de Mujer (1992): La película muestra las complicaciones que vive el retirado Teniente Coronel Frank Slade (Al Pacino), quien perdió la visión por un accidente con unas granadas. Para cuidarlo en Navidad, lo llega a acompañar para cuidar el joven Charlie Simms (Chris O’Donnell), pero la relación entre ambos es muy tirante, hasta una escena que lo cambiará todo, cuando el ex uniformado maneja un Ferrari Mondial Cabrio a toda velocidad y vuelve a experimentar la adrenalina. Una de las escenas más recordadas del cine.

Miami Vice (1984-1989): La recordada serie de los años 80, donde las camisas floreadas, pantalones blancos y mocasines eran la tendencia, tenía como protagonista a un inolvidable Ferrari Testarossa blanco que le pertenecía a Sonny Crockett. Cuenta la leyenda que el propio Enzo Ferrari, antes de morir, supo del éxito de la serie e hizo que se le enviara a los productores dos unidades de este deportivo para que los usaran en las grabaciones. El único detalle era que debían ser de color blanco, porque en sus propias palabras, ya que un deportivo rojo o negro no luciría bien en las escenas nocturnas.

La Roca (1996 ): Una de las persecuciiones más vertiginosas con un Ferrari de protagonista. Por las calles de San Francisco, Connery intenta escapar al mando de un portentoso Hummer, pero Cage no está dispuesto a dejarlo ir y va tras él en un Ferrari F355 Spider amarillo. Lamentablemente, las cosas no salieron bien para el deportivo italiano.

Goldeneye (1995) Si bien James Bond siempre ha estado asociado a la marca Aston Martin, en esta película protagoniza por Pierce Brosnan el agente secreto va en su clásico DB5 hasta que se ve envuelto en una persecución contra el Ferrari F355 GTS de Onatopp (Famke Janssen). La historia dice que el gran perjudicado en esa escena fue el modelo de Aston Martin, pues cuando los encargados de la producción fueron a ver el auto, sintieron un olor muy desagrable. Brosnan dijo que no había hecho nada distinto, hasta que se percataron que había avanzado con el auto montaña arriba con el freno de mano puesto.

Mi amigo Enzo (1995 ): “Nací para ser piloto de carreras. Pero hay un problema (...) Soy un perro”. Así empezaba el trailer de la película cinta basada en el libro The Art of Racing in The Rain (Garth Stein) . Protagonizada por Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Ryan Kiera Armstrong y Kevin Costner (quien hace la voz del perro), trata sobre la vida de Enzo, un perro de raza Golden Retriever amante de la velocidad y los autos de competición. Para su suerte, Denny Swift -su amo- es un piloto aspirante con posibilidades de llegar a la Fórmula 1. Para los fanáticos de Ferrari, podrán ver desde un Ferrari 250 Testa Rossa de 1958 a un 458 Italia GT2, 488 GT3, 488 GTB y un 488 Pista, además de varios monoplazas.

Magnum P.I.: La serie protagonizada por Tom Selleck es una de las imborrables de los años 80 y 90.. El protagonista era un veterano de Vietnam que salió del Ejército para convertirse en investigador privado (de ahí la sigla P.I., Private Investigator) y aparecía con frecuencia al volante de Ferrari 308 GTS rojo, que se hizo tan famoso como la serie y estuvo en cientos de posters que adornaban las murallas. El deportivo fue evolucionando a lo largo de las ocho temporadas, terminando los últimos años con 308 GTS QV “quattrovalvole”.

La sirena y el delfín (1957): Aunque no está en la Watchlist oficial de Ferrari, no queríamos dejar fuera esta película, filmada en Grecia, y que marcó el debut cinematográfico en inglés de Sophia Loren. Acá podemos apreciar en toda su majestuosidad un Ferrari 375 America Coupé carrozado por Pininfarina en una historia que muestra a una joven pescadora de del mar Egeo, que descubre una estatua que representa a un niño cabalgando sobre un delfín. El deportivo italiano apuntaba al mercado norteamericano y es una exclusividad, puesto que solo se fabricaron 12 unidades.