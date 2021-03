Felipe Horta: “¿Qué hubieras pensado si te digo ‘viene el Rally Mundial, pero no puedes ir a verlo’?”

Este viernes la organización del World Rally Championship (WRC) hizo oficial la cancelación del Copec Rally Chile que se disputaría originalmente en el mes de septiembre, como la décima parada de la temporada 2021. La noticia vino justo cuando el Campeonato RallyMobil vuelve a ponerse en marcha después de un año y medio de inactividad. ¿Es verdaderamente una mala noticia? Felipe Horta, productor general de la competencia local, conversó sobre cómo percibe esta bajada de Chile de parte de la FIA y de los propios directivos del Campeonato del Mundo de Rally.

Foto: RallyMobil.

¿Cuáles son las primeras reflexiones que surgen al conocerse la salida de Chile del calendario 2021?

Creo que después del éxito del 2019 en el Biobío, el orden de magnitud que tuvo nuestro evento y cómo quedó posicionado en el primer mundo del motorsport, la respuesta que tuvimos esa vez por parte de FIA, del WRC, de los pilotos y de los equipos, nos situamos rápidamente en un nivel que era insospechado. Nunca pensamos que el debut de esa fecha del Campeonato del Mundo sería tan exitoso. Hoy se han hecho encuestas a los pilotos, en las redes sociales. Kalle Rovanperä define el power stage del Biobío como el mejor del mundo, Teemu Suninen habla de la mejor especial callejera (la del Parque Bicentenario), la FIA nos determina que la largada protocolar nuestra en el debut fue la mejor en el Campeonato del Mundo 2019.

Toda esa expectativa que ahora venía por delante para organizar este año, dada la envergadura que tiene el Campeonato del Mundo, nos tenía realmente muy preocupados porque hoy las condiciones no son adecuadas. Hay que ser consecuentes y responsables y hay que tener una mirada favorable con nuestros fanáticos, nuestro público. La opción que algún minuto planteó FIA y el WRC: ‘OK, hagamos un rally reducido, un rally pandémico, en burbuja y sin público’, que es lo que estamos haciendo con este rally, pero podemos ir adaptando... Pero apostar al mes de septiembre, a cinco meses plazo, hacer una fecha de semejante magnitud como es el Campeonato del Mundo, era realmente impracticable.

En ese aspecto, la decisión de FIA y de WRC de cancelar Chile y traspasarlo a Grecia, nos pone en un estatus muy importante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a poder prepararnos para el futuro. La fiesta no era propicia. La línea de tiempo que venía por delante para llegar al Biobío en septiembre, con el evento en las condiciones sociales, políticas y pandémicas, era realmente imposible. Realmente no puedes organizar una fiesta de ese tamaño teniendo en cuenta las condiciones.

¿Qué hubieras pensado si te digo ‘viene el Mundial, se corre, pero no puedes ir a verlo’? La gente igual hubiera tratado de ir, porque no tienes el control en los caminos públicos. No me siento derrotado, todo lo contrario. Esta es una nueva oportunidad de enfrentar el Campeonato del Mundo en el momento que sea adecuado.

¿En qué porcentajes diría que esta decisión se toma por causas endógenas de Chile y, por otro lado, por factores que afectan a Europa y la logística propia del WRC?

No es un tema porcentual. Es una especie de globo donde estamos todos dentro y todos los argumentos entran a tallar. La pandemia en Europa, la dificultad de traer toda la infraestructura hasta América, con el riesgo de que se pueda suspender por condiciones pandémicas, las dificultades operativas en Chile, el momento social, el momento político... o sea, hay una mezcla donde el ser superior, la naturaleza, te pone a prueba: si eres creyente, esto es algo que tiene una connotación muy importante para la humanidad, entonces ir contra la corriente en un país como está hoy el nuestro... Esto se venía conversando en noviembre, diciembre. Por ahí comenzamos a visualizar que las cosas se estaban complicando, pero la esperanza no se perdió hasta ayer, que nos llegó la decisión de la FIA. Sinceramente doy gracias a Dios, porque esto nos permite poner en escena de buena manera nuestro campeonato. Nos quita presión y nos permite trabajar de verdad en el crecimiento de nuestro propio campeonato.

Si tuviera que jugarse por una opción, ¿volverá el Campeonato del Mundo a Chile?

El WRC va a volver. Es lo que creo. Con un país ordenado, en crecimiento, todos alineados. Necesitamos salir de esta frecuencia tan perversa que llevamos. Estoy esperanzado en que esta tormenta en la que estamos desaparezca, que salgamos de ese fiordo en que estamos escondidos y naveguemos nuevamente con viento de popa, con optimismo, con fuerza, con fe.

¿Siguen los ojos del WRC posados en lo que ocurra a nivel deportivo en el país?

Seguimos siendo partners y socios estratégicos. Nosotros no nos fuimos del Mundial. Solamente estamos en un stand by. Nos dieron el rally virtual. Allí está Chile dentro de una de las fechas, que sabes el nivel de importancia que eso tiene en el mundo, y nos dicen ‘cuando ustedes puedan, cuando ustedes quieran, cuando las condiciones estén dadas, volvemos a Chile de todas maneras’. Sé que los pilotos estaban esperanzados en venir a Chile.

Y ojo con lo que pueda venir a futuro. En el WRC se habla de la electromovilidad, ya vienen los híbridos. El WRC tomó también el RallyCross. O sea, hay opciones para Chile. Este mismo escenario en Carén... Imagínate acá una fecha del Campeonato del Mundo de RallyCross. Sería una maravilla. Hay que trabajar en el futuro, hay que anticiparse con las tecnologías que vienen por delante y no lamentarse o deprimirse por lo que ocurre hoy con el WRC. Insisto que esto es una gran oportunidad pensando en el futuro.