Fiat le pone fichas al nuevo Pulse

Tal como lo habíamos anunciado hace algunos meses finalmente Fiat presentó, en un evento simultáneo para 10 países de la región, el nuevo Pulse, un SUV pensado y hecho para la región. Con él, la firma italiana se meterá de lleno en uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mercado local, como es el de los SUV B (+23% en 2021). Ahí competirá con rivales como el Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Suzuki Vitara, Hyundai Creta, Kia Seltos y Toyota Raize.

El nuevo modelo de la firma italiana está construido sobre la plataforma MLA que le permite tener las siguientes medidas: 4.099 mm (largo), 1.774 mm (ancho), 1.580 mm (alto), la distancia entre ejes alcanza los 2.532 mm y el maletero tiene una capacidad de 364 litros. A ellos suma un despeje del suelo de 194 mm, ángulo de ataque de 20,5° y de salida de 31,4°.

Para Derek Fox, gerente general de Fiat “los atributos más importantes de este modelo son su diseño, la tecnología, la seguridad y su performance, mientras que dentro de lo que destacamos para ser un SUV está su versatilidad, su estética, los ángulos de ataque y su buen despeje del suelo”.

Tal como dice el ejecutivo, el diseño de Pulse deja plasmado en cada una de sus líneas el ADN de la firma y estilo italiano. Luce líneas elegantes y deportivas y, en general, se ve completamente proporcionado para su carrocería. Viene con molduras plásticas negras en los pasos de ruedas, en las partes bajas del vehículo, y en la parte superior agrega barras en el techo.

En el frontal queda impregnada la nueva imagen de marca de la firma, la que comenzó hace dos años, con una parrilla donde luce el nombre Fiat. A ello se suman unos modernos focos con tecnología Led y grandes tomas de aire las que están integradas al parachoques.

Por dentro el Fiat Pulse muestra un diseño moderno y tecnológico, que es parte de la apuesta de la marca para esta nueva era de la firma. Destaca la pantalla de 10,1′' puesta sobre el voladizo viene con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para teléfonos compatibles, puertos USB en la parte delantera (2) y atrás (1).

Vemos también una nueva disposición de los botones, puesto que Fiat los agrupas todos en una misma sección y varios lugares disponibles para portaobjetos.

Nuevo motor y tres versiones de equipamiento

El Fiat Pulse estará disponible en el mercado nacional con dos opciones de motor. El primero es el conocido bloque Firefly 1.3 litros de 99 Hp y 128 Nm asociado a una transmisión manual de cinco marchas y una CVT de siete velocidades preconfiguradas, y que homologa 11,9 km/l en ciudad, 19,5 km/l en carretera y 15,8 km/l en régimen mixto.

El segundo motor disponible es el estreno del nuevo T200, un tres cilindros gasolinero de 1.0 litros, con turbo e inyección directa, que eroga 120 Hp y 200 Nm de torque, el cual se ofrecerá con caja CVT.

En cuanto a equipamiento estará disponible en tres versiones: Drive (1.3 manual y 1.3 CVT), Audace (1.0 turbo CVT) e Impetus (1.0 turbo CVT). De serie todas vienen con cuatro airbag, frenos de discos delanteros y tambor en la parte trasera, ABS + EBD, Control de tracción y estabilidad, Sensor de retroceso con cámara, Anclaje Isofix, Monitor de neumáticos, Vidrios y espejos eléctricos, cierre centralizado con mando, climatizador automático, control crucero, Navegador GPS, Volante multifunción, barras en el techo.

A medida que se sube de versión se agrega apoyabrazos central, sistema keyless más botón de encendido, encendido remoto de motor, sensor de lluvia y crepuscular (luces automáticas), Aviso de colisión frontal, Freno de emergencia, Mantenimiento de carril activo, neblineros LED, carrocería bicolor, sensor delantero, entre otros.

Los precios del nuevo Fiat Pulse son los siguientes:

Drive 1.3 MT: $15.990.000

Drive 1.3 CVT: $16.990.000

Audace 1.0 Turbo CVT: $18.990.000

Impetus 1.0 Turbo CVT: $19.990.000

Las esperanzas en cifras

Los ejecutivos de Fiat le tienen fe al Fiat Pulse. Y es que para este año la marca aspira a comercializar unas 4.000 unidades, de las cuales 2.400 serían para el modelo nuevo, representando así más del 50% del total de las ventas nuevas del país.

“Hace mucho tiempo que esperábamos un producto como el Pulse. Con él podremos entrara a competir en un segmento en el que no estábamos y que hoy crece como la espuma. Por eso nuestra proyección para nuestro primer SUV son de 200 unidades mensuales y con ello acaparar el 2,4% del segmento en el que compite”, explica Claudio Campos, gerente de marketing de la firma, y agrega que “para nosotros es un producto muy importante, porque si bien es cierto que en el pasado teníamos aproximaciones a este tipo de carrocerías, con versiones Trekking o camperas, por ejemplo, en general eran modelos que solo aportaban con su look y no eran SUV propiamente tal”.

Así la gama de pasajeros de Fiat en Chile estará compuesta por el Mobi, Argo, Crono, 500 y, como tope, se posicionará el Pulse. A ellos se suma Ducato, en sus versiones de Pasajeros y Cargo.