Ford reordena sus piezas

3 oct 2019 05:35 PM

La marca estadounidense precursora en la automoción vive un período de profunda reestructuración global y nuestro país no es ninguna excepción. Con una paulatina retirada del segmento de pasajeros, Ford busca más que nunca no dejar espacios en los nichos de SUV y pick-ups donde históricamente se ha mantenido como uno de los actores de primera línea. En Mendoza, conocimos la nueva Ranger, una especie de punta de iceberg del novel trato de la compañía y que busca replicar los éxitos del resto de las camionetas Ford.