La Gladiator muestra sus credenciales 100% Jeep

Nueva Zelandia es llamada “la tierra de los bungys” y Queenstown, la capital mundial del turismo aventura. Hasta allá llegó Jeep para dar a conocer su última creación: la Gladiator, con la cual el fabricante norteamericano regresa al segmento de las pick-ups, tras casi 30 años de ausencia.

"Se trata de la camioneta con más aptitudes todoterreno del mercado", según la marca especialista en 4x4. Capacidades que buscó comprobar por tierras neocelandesas, en una ruta que incluyó asfalto, barro, agua, piedras, rocas y… lluvia a raudales. Porque, claro, el destino no era mera casualidad.

La Jeep Gladiator se inscribe en el subsegmento de las camionetas medianas, con una apuesta muy propia del fabricante de todoterrenos. De look único y grandes aptitudes off-road, está pensada para quienes disfruten de un estilo de vida outdoor, más que para quienes busquen un mero vehículo de trabajo -y no porque no sea capaz de hacerlo-.

Construida sobre la plataforma del Wrangler Unlimited (cuatro puertas), mide 5.539 mm de largo, 1.875 mm de ancho y tiene 3.487 mm entre ejes, con distintos altos dependiendo de la versión y el tipo de techo (lona o rígido desmontable). Por dimensiones, compite con modelos como la Volkswagen Amarok, Ford Ranger y Chevrolet Colorado, aunque por concepto y precio, también se acerca a las Full Size pick-up, como la Ford F-150, RAM 1500 y Chevrolet Silverado.

Su pick-up de un metro y medio de largo ofrece mil litros de volumen y 726 kilos de capacidad de carga, pudiendo remolcar hasta 3,5 toneladas.

Respecto de sus atributos off-road, cuenta unos ángulos de ataque, ventral y salida de 40,7° (43,4º en el Rubicon), 18,4º (20,3º) y 25º, respectivamente. En tanto, que dispone de un despeje del suelo de 253 mm (283 mm) y una capacidad de vadeo de 762 mm.

A nivel visual, adopta los rasgos estéticos del Wrangler, con la misma característica parrilla de siete ranuras, faros redondos y unos parachoques contundentes, al igual que sus pasos de ruedas. Atrás luce unos focos de formas cuadradas y que sobresalen de la carrocería.

En la Gladiator, las puertas también se pueden desmontar fácilmente y el parabrisas abatir. En tanto que suma elementos off-road como huinche, ganchos de remolque y barras antivuelco.

El interior hereda el diseño, acabados y equipamiento del Wrangler, según versión, con marcadores digitales, asientos de tela o cuero, llave inteligente, cámara delantera y trasera, arranque por botón, climatizador y una pantalla táctil de 7 u 8,4" compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cinco conexiones USB (una de ellas, del tipo USB-C).

La Jeep Gladiator llegará a Chile entre mayo y junio de 2020 en dos versiones: Sport (de entrada) y Rubicon (la más extrema), ambas montarán un motor Pentastar V6 de 3.6 litros con 285 Hp de potencia y 353 Nm de par máximo, gestionado por una caja automática de ocho velocidades.

El Rubicon aumenta sus capacidades off-road con un sistema de tracción total Rock-Trac 4x4, que incluye bloqueo de diferenciales delantero y trasero, amortiguadores Fox y ejes de alto desempeño Dana 44. Además, ofrece una mayor articulación y recorrido de la suspensión, gracias a una barra estabilizadora desconectable, así como un parachoques de acero y neumáticos todoterreno de grandes dimensiones.