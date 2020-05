Grupo PSA Peugeot-Citroën anuncia nueva camioneta

La noticia remeció la industria. El grupo PSA Peugeot-Citroën, a través de su CEO, Carlos Tavares, anunció la nueva hoja de ruta de la compañía para los próximos años, donde destaca la reaparición de un pick-up en el catálogo galo.

El nuevo plan se denomina “Push to Pass” y apunta a consolidar el trabajo a 2021. Toma la posta del plan “Back in the Race” que se dio a conocer en abril de 2014 y que le permitió al grupo salir de las graves complicaciones económicas al punto que hoy maneja números azules.

En este camino, para los próximos cinco años se espera que el grupo PSA en total tenga una gama de 34 modelos, repartidos entre Peugeot, Citroën y DS. De ese total, 26 serán autos de pasajeros y ocho pertenecerán a la familia de vehículos comerciales. Y el tema ecológico no estuvo ausente, puesto que el propio Tavares reconoció que de esa familia siete modelos serán híbridos enchufables y cuatro eléctricos.

Dentro de las novedades, la zona Mercosur recibió con satisfacción el anuncio de que en este sector del planeta se construirá una pick-up. Cabe recordar que el año pasado dejó de fabricarse la pick-up brasileña Hoggar (foto principal) por lo que es un nicho en el cual están descubiertos y en el que se puede obtener importantes ganancias.

El nuevo modelo se ubicará sobre ese extinto Hoggar, y formará parte del segmento de las camionetas que pueden transportar una tonelada de carga, compitiendo especialmente contra la Toyota Hilux.