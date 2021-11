Hamilton, en la previa del GP de Brasil: “Pelear por tu primer título a veces te hace tomar las cosas de mala manera”

En la previa del Gran Premio de Brasil -la 19ª estación del calendario 2021 de Fórmula 1, que se disputa este domingo- MT Motores tuvo oportunidad de participar de la conferencia de prensa oficial de Lewis Hamilton. El británico, siete veces campeón del mundo, habló en extenso sobre sus sensaciones al visitar nuevamente Brasil, de su relación con Max Verstappen -su gran rival por el título en la presente temporada- y de cómo proyecta su futuro. Asimismo, el hombre fuerte de Mercedes-AMG Petronas tuvo emotivas palabras para Niki Lauda, pieza clave en su llegada al equipo de las flechas plateadas.

¿Qué sientes en particular al estar nuevamente en Brasil, un país con mucha tradición en el motorsport?

Me emociona correr en Interlagos, porque de algún modo es esta la manera en que me he sentido más cerca de Ayrton Senna. Cuando estás acá ves sus banderas, los muros pintados en toda la ciudad y acá en el circuito los fans de Ayrton siempre están presentes. Eso sí, las primeras veces que vine aquí era una especie de enemigo del país, porque competía contra un brasileño (Felipe Massa), pero me gusta pensar que las cosas se volvieron mejores con el tiempo.

REUTERS/Edgard Garrido

Ud. siempre se mostró alguien muy cercano con Niki Lauda...

Naturalmente echo de menos a Niki. Viajábamos miles de veces juntos. Su energía, su experiencia, el hecho de que a su edad fuera tan apasionado... él todavía era un auténtico piloto. Al principio no nos conocíamos muy bien. Recuerdo que la primera vez dijimos: “mmm... creo tenemos algunas similitudes en común”. Ese fue el inicio de una relación muy fuerte. Hasta sus últimos días él veía las carreras y se pasaba mandándome videos y mensajes del tipo “dalo todo”. Hay un montón por aprender de él. Hoy al estar en el hotel recordé que vinimos aquí juntos y pasamos un montón de cosas que me dan mucha risa. Lo extraño mucho. Cuando vas al garage y ves su gorra roja sientes que sigue siendo parte de nuestro equipo. Estoy muy agradecido de su contribución.

En la próxima temporada contará con George Russell como nuevo compañero de equipo. ¿No tiene resquemores de que se cree una rivalidad al nivel de la que mantuvo con Nico Rosberg?

George (Russell) ha trabajado con el equipo entonces puedo anticipar que será un gran compañero. Creo que tiene una gran espalda porque ha estado relacionado con el team y aprenderá y estará integrado muy rápido. Tenemos que funcionar como un equipo para para pelear con otras escuderías. Seguro que podremos mantener el respeto. Las experiencias pasadas te hacen desplegar relaciones de trabajo en una mejor forma y aplicarlo hoy.

Considerando lo cerrado que está siendo esta temporada, ¿cómo ha cambiado su relación con Max Verstappen, su gran rival?

No me tomo nada personal, particularmente con pilotos jóvenes. He estado en esa situación y sé que pelear por tu primer título a veces te hace tomar las cosas de mala manera. Definitivamente no tengo malos sentimientos. Creo que Max ha hecho un trabajo excepcional este año. Está sacando lo máximo de su auto y se muestra muy fuerte. Anticipo que continuará creciendo y ansío tener más batallas contra él. Espero que podamos tener peleas más parejas en estas últimas cuatro carreras y, por supuesto, el próximo año.

(Photo by ALFREDO ESTRELLA / AFP)

¿Cómo se hace para llevar una relación dan duradera y sana como la que tiene con Mercedes-AMG Petronas?

Nada es perfecto. Ha sido construir la relación, confiar, tener un diálogo abierto. Esto se fortaleció con los años. Me gusta ser de algún modo un buen representante de Mercedes y AMG y de todos nuestros partners. Se trata de tener una meta en común, pero también estar consciente de otras cosas que podemos hacer: saber que podemos tener un efecto positivo en los fans, en la gente que compra un auto y en la sociedad en general.

¿Qué peso le atribuye usted como deportista a la salud mental?

Es un tema muy serio. Es algo en lo que todos deberían ser asistidos. Desde recién nacido estás operando a una presión increíble y las presiones ponen un peso sobre ti. Personalmente, tomo un montón de inspiración de la gente que tengo alrededor. Poner intenciones positivas, tratar de manifestar cosas que quieras lograr. “Quiero ser feliz”, “quiero permanecer en las carreras”, “quiero ganar campeonatos”, “quiero ser saludable”. Si quieres ser saludable, la comida y el ejercicio hacen una gran diferencia. Hay que tratar de encontrar un balance entre el trabajo que haces y el hecho de estar seguro de que disfrutas esa ruta.

¿Qué siente que ha cambiado como persona entre 2007, cuando debutó en Fórmula 1, y hoy que es séptuple campeón del mundo?

Soy más consciente de lo que sucede a mi alrededor. Soy una persona más fuerte de lo que era entonces, porque tengo mucha más confianza en mí mismo. Estoy abierto a expresarme por mí mismo en diferentes maneras, en términos de cómo me veo, cómo me visto, cómo me presento. Pienso que también soy por lejos un mejor compañero de equipo de lo que fui en el pasado, por cómo comparto con mi equipo.

Hoy es un piloto que ha ganado más carreras que Senna y Prost, juntos...

Cuando esté retirado no pretendo ser recordado como el piloto que ganó más carreras o que consiguió más campeonatos. Quiero ser recordado como alguien que habló de las materias que le interesan, como Ayrton (Senna) igualmente hizo, pero también con el foco puesto en las comunidades y en la inclusión. Si puedo ser recordado como parte de la chispa que contribuyó a una mayor diversidad, estaré muy orgulloso.

(Photo by Francisco Guasco / POOL / AFP)

¿Qué hay de la temporada 2022? ¿Qué sensación le deja el próximo auto?

El 96% del tiempo estamos tratando de maximizar el auto de esta temporada para conseguir los resultados que necesitamos, pero, por ejemplo, solo en las últimas carreras tuvimos reuniones para discutir acerca del auto de 2022, de las cosas que deseo en el monoplaza, de las debilidades que tenemos en el coche actual y que, evidentemente, no queremos ver en el próximo. Me hice parte de la evolución para estar seguro de que las cosas estén funcionando, que haya una conexión. A partir de diciembre todo el foco estará volcado en el siguiente auto, con ejercicios en simuladores para estar seguros de que tengamos el auto correcto que queremos.

¿Y cómo vislumbra esa temporada?

Es difícil de predecir. Este año en algunos circuitos llegamos y pensábamos que seríamos fuertes, pero pasó lo opuesto. Ha sido una temporada dura para todos, pero al final estamos más cerca en la pelea y creo que lo hemos disfrutado porque todos hemos trabajado duro. Estoy orgulloso de la lucha que hemos protagonizado como equipos, pero también de cómo al final terminamos todos unidos. En lo inmediato, realmente espero que tomemos parte en la batalla de estas últimas cuatro carreras.