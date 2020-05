“Nací sin miedo a nada”: Mercedes-Benz revela inédita entrevista a Lauda

En medio del último adiós al campeón de 1975, 1977 y 1984, Mercedes-Benz sorprendió con la publicación de una emotiva e inspiradora entrevista con el propio Lauda. En ella, el europeo entrega varias de sus reflexiones en torno a cómo veía los desafíos dentro y fuera de la pista, y cómo afrontó los momentos posteriores a la tragedia de Nürburgring en 1976 que le desfiguró parte importante del rostro.

El féretro del Lauda. Aparecen Alain Prost, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

Lauda, auténtico ganador

En el mano a mano con Mercedes-Benz -para cuya marca Lauda trabajó hasta sus últimos días- Niki Lauda aclara que bajo su opinión la "única manera de aprender es a través de la derrota".

Niki Lauda en su Ferrari en el Gran Premio de Alemania de 1976.

“Perdí un montón de carreras, algunas por mi culpa, otras porque el motor se rompió... Vine a Monza y en un principio no podía conducir porque era 42 días después del accidente en que prácticamente estuve muerto, y el accidente se me aparecía. Todo se me vino encima. Creo que lo más importante de esto, es que tan pronto como te recuperas tienes que forzarte a ti mismo a intentarlo otra vez. ‘Ve dentro del auto y condúcelo’. Es la única manera que puedes detener el miedo que te acecha. Hay personas que nacen asustadas, otras nacen menos temerosas y otras que nacen sin miedo. Pienso que soy de estas últimas: nací sin miedo. De otra manera jamás hubiera tomado mi monoplaza en ese corto tiempo”.

Las reflexiones profundas de Lauda

"Todos cometen errores y por supuesto yo también. Para mí eso no fue un problema y no lo es hoy tampoco. Toda mi mala experiencia en ese accidente me hizo mucho más fuerte. Si no pierdes tiempo culpando a alguien más y en lugar de eso te analizas, te cambias a ti mismo, terminas por modificarte y te haces exitoso. Nada de lo que pueda suceder hoy puede preocuparme en lo absoluto".

"No importa la edad que tengas, si disfrutas tu trabajo o el desafío que tienes enfrente, entonces eres feliz. Es una cuestión de seguir siendo niño, ser siempre innovador, siempre buscar nuevas experiencias, ser interesante, todo eso te mantiene vivo".

Esta entrevista de los alemanes a su hombre fuerte del paddock finaliza con la frase ‘Gracias, Niki, por ser un amigo, un mentor y un héroe; por mostrarnos cómo ganar incluso cuando perdemos’. Sin duda, un gran homenaje de Mercedes-Benz y el equipo Mercedes-AMG F1.