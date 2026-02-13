Hyundai estrena el barco portavehículos más grande del mundo

La industria del transporte automotriz suma un nuevo capítulo. Hyundai Merchant Marine (HMM) presentó el mayor buque portavehículos construido hasta ahora, una embarcación capaz de trasladar 10.800 vehículos en un solo viaje y diseñada para operar con gas natural licuado (GNL).

El barco, aún sin nombre oficial, fue desarrollado por Guangzhou Shipyard International (GSI) y pertenece a HMM, una de las principales navieras de Corea del Sur, ligada al grupo Hyundai. Con cerca de 230 metros de eslora y 14 cubiertas, supera en capacidad a los buques de Anji Logistics asociados a SAIC, que alcanzan hasta 9.500 unidades.

La nave fue construida bajo estándares ambientales exigentes. Según informó GSI, cumple con la normativa Tier III de la Organización Marítima Internacional, que exige reducir hasta en 80% las emisiones de óxidos de nitrógeno. El uso de GNL apunta a responder a las actuales regulaciones del transporte marítimo.

El diseño interior permite trasladar autos de combustión, vehículos eléctricos, modelos a hidrógeno y camiones pesados. Esta flexibilidad responde a la diversidad de la oferta del grupo coreano y a la creciente presencia de vehículos electrificados en los mercados internacionales.

Para HMM, el proyecto representa un regreso al transporte de automóviles tras años centrados principalmente en contenedores. La operación comercial estará vinculada a Hyundai Glovis, firma encargada de distribuir los vehículos Hyundai y Kia hacia distintos destinos, integrando fabricación, logística y exportación.