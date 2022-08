Indumotora One actualiza su sucursal de La Dehesa

Llegar a los clientes con un concepto de amplitud y transparencia. Ese es el objetivo de Indumotora One con la reinauguración de su emblemática sucursal de Avenida La Dehesa.

Incorporando la nueva imagen de marca de Kia, y el conocido look de Subaru, esta sucursal cambia de look para darle la bienvenida a los sueños y ambiciones de nuestros clientes, además de seguir acompañando con todos los servicios de la marca a quienes ya forman parte de la familia Indumotora One. Desde 2011 el local de Avenida La Dehesa ha sido un importante pilar para la marca, y con esta reinauguración se da un importante paso en pos de mejorar la interacción con los clientes y el entorno.

Andrés Richardson, Gerente División Retail Indumotora One, explica, “Estamos muy contentos de poder recibir a nuestros clientes y amigos en esta sucursal de Avenida La Dehesa, una de las primeras en ser remodelada bajo el nuevo concepto y estándares de Kia, lo que reafirma el compromiso de Indumotora One con sus marcas, y que representa un hito para nosotros, ya que ofrece todos los servicios de Indumotora One en un ambiente grato y pensado para facilitar la vida de los clientes. Este nuevo look es parte de nuestro compromiso permanente de ofrecer un servicio de excelencia para todos los dueños de Kia y Subaru”.

Emplazado en un terreno de más de 9000 m2 y con más 800m2 construidos, esta renovación no solo tiene que ver con la imagen del edificio, también destaca por incorporar todos los servicios ya conocidos de Indumotora One, convirtiéndose en la sucursal integral por excelencia. Además, junto a la renovación ya mencionada esta sucursal prontamente tendrá la inauguración de un espacio “Pet friendly” especialmente dedicado para las mascotas, diseñado con especial cuidado para que toda la familia encuentre un espacio con nosotros.

Ventas de modelos Kia y Subaru, disponibilidad de usados, servicio técnico para ambas marcas y recepción de taller para desabolladura y pintura son algunos de los servicios más importantes de esta actualizada sucursal, que tuvo su debut en sociedad con el lanzamiento del renovado Kia Carens.