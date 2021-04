Jeremy Clarkson enciende el ventilador: “Greta Thunberg es una idiota”

Jeremy Clarkson no solo es famoso por sus apariciones en Top Gear y en una serie de otros shows para amantes del mundo motor. También lo es por sus polémicas declaraciones que le han hecho ganar millones de detractores alrededor del mundo. Sin ir más lejos, en Argentina concentra varios de esos que al verlo en la pantalla prefieren simplemente pasar de canal. Todo porque en 2014, el profesional que trabajaba en aquel entonces para la BBC, se paseó en el sur trasandino en un auto con patente ‘H982FLK’, en lo que fue una clara alusión al año de la guerra entre el Reino Unido y nuestros vecinos. Siguiendo el historial, este año el blanco de Clarkson fue nada menos que la Fórmula 1. El británico sostuvo que prefería ver crecer una planta, en lugar de las carreras del Gran Circo. Pero ahora, antes de que acabe el año, el presentador volvió a la carga. ¿Su víctima? Greta Thunberg, a la que le dio sin piedad en una entrevista con The Sun.

El diario inglés señala que la activista de 16 años "ha conseguido lo imposible, superando a los ciclistas en la lista de lo más odiado por Jeremy Clarkson". El periodista apunta a la ambientalista sueca como responsable en parte de que hoy los jóvenes odien los autos. "Toda la gente que conozco de menos de 25 años no está ni un poquito interesada en los autos. Greta Thunberg ha matado los programas de autos", disparó.

En la misma línea, pero criticando a la sociedad agregó que "a los niños en las escuelas se les enseña, antes incluso de decir 'mamá' o 'papá', que los autos son como el diablo y eso permanece en sus cabezas. Los jóvenes no están interesados en los autos. Dime, ¿cuántos de ellos crecen con pósteres de autos en sus piezas?"

Volviendo a la carga sobre Greta Thunberg, Clarkson sostuvo sin titubeos que "ella es una idiota. Va y dice 'todos vamos a morir'. Esa actitud no va a solucionar nada, querido".

De todos modos, pese a su evidente agresividad expresada en la entrevista con The Sun, el comunicador que hoy conduce The Grand Tour no es un negacionista respecto del calentamiento global. “Solo un idiota no cambia de opinión cuando se enfrenta a pruebas irrefutables. La pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Ese es un debate más interesante que lo que está sucediendo”.