Kia anuncia la llegada oficial del EV6 y del EV9 a Chile

Una de las marcas con más cantidad de noticias en Experiencia E es Kia. La firma coreana se instaló en la mayor feria de electromovilidad que se realiza en Espacio Riesco con el anuncio de dos modelos que comenzarán su venta en las próximas semanas: el EV6 y el EV9.

Pero la firma asiática, que aprovechó para presentar en sociedad a Tita Ureta como su nueva embajadora de marca, no solo se dio el tiempo para nuevos modelos, sino que también contó con un stand que recibía recarga eléctrica de un EV6, potenciando de esta manera la sustentabilidad y, de paso, mostrar las capacidades de sus vehículos, los cuales pueden entregar energía hasta para una casa rodante.

Eso sí, la estrella de la fiesta es el EV6. El premiado modelo eléctrico se presentó en Chile hace algunos meses, pero su comercialización se retrasó. Ahora, el vehículo de origen coreano arriba con su versión GT Line.

El primer modelo 100% eléctrico creado desde cero por Kia se monta sobre la plataforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), fue nombrado European Car of The Year (2022), North American Utility Vehicle of the Year (2023), Top Gear Crossover of the Year (2021) y Red Dot Best of best (2022), entre otros importantes premios.

Los detalles del nuevo Kia EV6 son:

Batería de 77 kWh,

506 km de autonomía

321 Hp de potencia

605 Nm de torque

Tracción AWD

Respecto de los tiempos de carga, la firma señaló que con un punto de 350 kW es capaz de pasar del 10% al 80% en solo 18 minutos. Ahora, con un punto de 7 kW demora en 13-14 horas, mientras que en una carga de 2,2 kW tarda cerca de 24 horas.

El Kia EV6 será el primer paso en la ampliación de su gama eléctrica. En las próximas semanas se hará el lanzamiento regional del EV9, el primer SUV de tres filas de asientos eléctricos.

Tras su presentación en San Pedro de Atacama, el EV9 comenzará su venta en Chile. El precio no se informó, pero sería un valor cercano a los 80 millones.