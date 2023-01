“La Fórmula E puede ser extremadamente implacable”

Uno de los equipos debutantes este año en la Fórmula E es el ABT Cupra. El team de la marca española estará encabezado por el neerlandés Robin Frijns (31 años) y el suizo Nico Muller (30).

El piloto de Países Bajos tiene una trayectoria importante en la categoría, con 76 carreras disputadas, donde suma 2 victorias, 13 podios y 1 pole position.

El helvético, por su parte, regresa a la categoría eléctrica (compitió en 2021 con el Dragon Penske Autosport), donde en dos temporadas disputó 17 carreras, con solo 1 podio como mejor resultado.

Ahora, ambos buscan posicionar a Cupra en un lugar destacado y, aunque están conscientes de que pueden estar un paso atrás en la preparación, no eluden el desafío y apuestan por el buen trabajo de equipo para dar más de una sorpresa, tal como nos indicaron ambos en una conversación que sostuvieron con MT La Tercera antes de la primera práctica libre en el circuito Hermanos Rodríguez.

¿Cómo llegan al debut de la Fórmula E?

Nico: Fuimos compañeros con Robin en los días del DTM, así que se siente bien comenzar esta nueva aventura juntos. Creo que es el mejor timing para todos los que estamos relacionados para volver al campeonato con la introducción del Gen3, que es un poco como un comienzo nuevo para todos. Así que se siente bien estar de vuelta.

¿Cuáles son los desafíos principales de manejar el nuevo auto?

Nico: Hay muchas cosas diferentes. Principalmente el software que es completamente nuevo. Obviamente el tren frontal lo que está relacionado con la regeneración. Entonces es comunicarse con el equipo para saber cómo podemos sacar el máximo del auto y seguir investigando. No es como un switch que enciendes y funciona, desafortunadamente.

Además, cada track es diferente. Pasamos de México a Riyadh que es una pista completamente diferente. Así que lo que aprendimos aquí no significa que podamos llevarlo allá. Ojalá que la mayoría sí, pero tenemos un tiempo limitado de pruebas.

Robin: Desde la perspectiva del conductor, hay dos desafíos. Uno es la carrera, donde quieres ser eficiente. Tienes que confiar mucho en el software del auto que puedes regenerar tanto como puedas para estar en buena forma para el final de la carrera y no tener que usar toda la batería.

Y luego tienes la clasificación, donde empujas al límite absoluto y no te tienes que preocupar de la energía. Es sobre encontrar la ventana de conducción del auto, además hay algunas herramientas en el software que te pueden ayudar un poco.

Pero al final, tienes mucho más potencia comparado con la generación anterior, que es difícil de poner en la pista, especialmente en estos tracks que no son tan permanentes, el grip es bajo y terminar una vuelta sin errores en estos autos nuevos es muy complicado.

¿El comportamiento del vehículo es más difícil en este auto?

Nico: Por el momento diría que sí. Además porque en este momento estamos en el desarrollo del software en que todavía no está en lo óptimo, entonces tienes que confiar más en ti y en las cosas básicas, porque no tienes las herramientas que te ayudan a estabilizar el auto. Así que diría que es más desafiante que el auto anterior.

Robin: Venimos del Gen2 que venimos conduciendo hace cuatro años. Ahora vamos a la generación nueva y aún estamos buscando esa ventana para trabajar. Especialmente en Valencia, tuvimos cosas que fueron bastante prometedoras, pero también cosas más desafiantes.

El Attack Mode cambió un poco. Cómo afecta eso a la estrategia.

Robin: está como en el mismo lugar, pero como a la salida de la curva. Así que diría que es definitivamente mejor porque me golpearon muchas veces en la parte trasera cuando trataba de pasar por el Attack Mode hace algunos años, pero creo que en términos de estrategia es de los temas menos importantes para nosotros en estos momentos.

Nico: Tienes más opciones de usar una estrategia con los cuatro minutos que puedes distribuir como quieras pero como dice Robin, por el momento tenemos cosas más importantes que trabajar.

¿Y van a extrañar el Fan Boost?

(Ambos dijeron casi al unísono que no)(Risas)

¿Qué les gusta y no de la Fórmula E?

Robin: El punto sobre la Fórmula E, es que es un auto muy complejo. Tiene harto trabajo que hacerle, tenemos entre 3 y 4 días de simulador previos. Son pequeños detalles los qué hay que buscar, así que puede ser muy satisfactorio si te va bien y ganas carreras. Creo que definitivamente lo más desafiante de la Fórmula E, es tener todas las partes como piloto y equipo. Pero si triunfas, puede ser muy satisfactorio.

Nico: Estoy de acuerdo. Creo que la Fórmula E puede ser extremadamente implacable. Partiendo por los tracks, creo que es algo bueno correr en tracks que no son permanentes, que no puedes ir a probar por 10 días. Es un desafío ir a esos lugares y encontrar los límites rápidamente. Si hay un error pagas un gran precio. Pero luego como dice Robin, todos los pequeños detalles del software, preparar los autos, tiene un impacto en tu performance. Cuando llegas a conducirlo, te da mucha satisfacción, pero cuando algo mínimo va mal y te cuesta caro, la frustración es muy grande. Así que podríamos decir que tienes un gran rango de emociones por las que pasas durante las temporadas.

La cosa que no nos gusta, para responder la pregunta, diría que son los simuladores. Porque los fines de semana son extremadamente cortos. Venimos a México, que está al otro lado del mundo, volando por 13 horas. Tenemos solo un día de carrera. Si te va bien, es fantástico, pero si no -porque al final del día solo un piloto puede ganar la carrera- invertiste cinco o seis días de simulador y preparación y tienes una oportunidad. Entonces, a veces es frustrante. Si pudiéramos limitar los días de simulador o prohibirlos sería genial. (Dice riendo). Pero tienes que hacerlo, porque de otra forma no tienes oportunidad. Es una parte esencial de la preparación -también es interesante hasta cierto punto- pero bastante extenso.

Quizás es muy pronto para saber, pero ¿cuáles son las expectativas para este año?

Robin: Muy difícil de decir. Si vemos como nos fue en Valencia, los primeros dos días estuvimos luchando. No completamente en el top 10, pero tuvimos un día especialmente en que fuimos muy competitivos, cercanos al Top 5. Así que tiene muchos altos y bajos. Ahora tuvimos el shakedown, pero realmente no nos dice nada. Pero mirando alrededor, creo que si logramos sacar puntos en el primer fin de semana, con este nuevo equipo que está presente, es un buen paso. Pero creo que durante la temporada, vamos a dar grandes pasos porque estamos más atrás que el resto.

Nico: Creo que tenemos todos los ingredientes para hacerlo muy bien, pero necesitamos un poco de tiempo para ser capaces de extraer el potencial que definitivamente tiene el equipo y el auto. Esperamos que no nos tome tanto tiempo y podamos hacer el proceso lo más rápido posible, pero creo que por el momento hay que mirar cada fecha, llevarnos las lecciones a la casa, aprender de ellas y vamos a estar en buena forma. Pero quién sabe, si lo hacemos bien aquí, no veo una razón para no ser capaces de sumar puntos, pero también puede ser que estemos al otro extremo de la pista. ´

¿Cuál creen que es la fortaleza del equipo ABT Cupra?

Nico: Y una de nuestras fuerzas, es que la atmósfera en el equipo, aunque el desafío es grande, es buena. Todos están motivados, empujando. Y al final del día, nosotros somos los que estamos sentados en el grid, poniéndonos el casco, corriendo y la gente solo nos ve a nosotros. Pero yo lo veo como un deporte de equipo, y en ese factor estamos en muy buena forma. Todos estamos trabajando juntos, y especialmente en este campeonato que como dijimos la frustración va a estar presente en algún punto, si tienes un gran equipo atrás, todo es diferente. Así que contamos con eso.

Y además nos vemos bien (dice bromeando), con un lindo azul.

¿Cómo se preparan antes de salir a correr?

Robin: Me gusta dormir antes de la carrera. Cada persona es diferente. Algunos son muy enfocados, yo soy el topo de persona que no se estresa por cosas que no puedes controlar. Te subes al auto, haces lo mejor y si terminas 12, terminas 12 y si terminas primero, terminas primero. No significa que no me frustre si salgo 12, pero sé que haré todo lo posible para ser competitivo todas las veces que me meto al auto.

Nico: No soy tan extremo como Robin, pero tengo una pequeña rutina, pero que no tengo que seguirla al pie cada vez que entro al auto. Pero tengo algunos ejercicios que hago de vez en cuando. Trato de evitar poner en mi mente cosas que pienso que tengo que hacer, porque de otra manera no va a funcionar. Porque va a haber un día en que no lo voy a poder hacer y te vas a sentir mal, así que trato de no hacerlo.