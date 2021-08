La renovación del Volvo XC60 aterriza en el país con una inédita versión mild hybrid de acceso

Este martes Volvo Cars lanzó en el país la actualización del hermano del medio de su portafolio SUV, el Volvo XC60. Bajo el eslógan smarter than ever, el modelo ensamblado en Suecia arriba ahora con importantes actualizaciones en materia de infoentretención, retoques menores a nivel visual y con una nueva motorización de hibridación suave (la primera de la marca en Chile), que se pliega a la variante híbrida enchufable que ya estaba disponible desde julio de 2019. El Volvo XC60 tiene un precio que arranca en los $ 39.990.000.

Montado sobre la plataforma SPA, el Volvo XC60 no cambia en medidas respecto de su predecesor. Arroja un largo de 4.708 mm, un ancho de 2.117 mm y un alto de 1.653 mm, dejando espacio para cinco ocupantes y 468 litros cúbicos de volumen en el maletero.

Los cambios, más allá de un sutil rediseño de la grilla y de los parachoques delantero y trasero, recaen en una nueva central de infoentretenimiento gobernada por Hey Google!, que actúa con un alto nivel de inteligencia artificial para obedecer órdenes relativas al vehículo e incluso la casa, si es que se cuenta con dispositivos compatibles en el hogar. La actualización de la central inteligente se realiza mediante la modalidad Over The Air, vale decir, de forma remota y sin cables.

El panel de instrumentos también recibió un ajuste visual para dar más relevancia a las advertencias de conducción, mientras que la lógica de ir quitando botones en el habitáculo ahora se tradujo en la supresión del selector de modos de manejo. El cargador inalámbrico, ubicado en la consola central, junto con la palanca de cambios, ahora es de serie.

En materia de seguridad, se agregó la tecnología Ready to Drive, que en tacos o detenciones supervisa el comportamiento del conductor para avisarle, por ejemplo, cuando el vehículo de adelante ya avanzó. Asimismo, se añadió el Emergency Stop Assist, que actúa cuando está seteado el control crucero adaptativo y que en la práctica se traduce en que al detectarse que las manos no están en el volante, el sistema primero envía alertas al conductor. Cuando aun así no hay respuesta, el vehículo enciende luces de emergencia y comienza la detención.

Nueva versión MHEV como base

Con esta actualización del Volvo XC60, ahora la versión de base es una con sistema de hibridación suave de 48 voltios, denominada B5 Momentum. Está gobernado por un motor 2.0 litros turbo que desarrolla 250 Hp y 350 Nm, que se gestiona por una caja automática de siete marchas y que cuenta con tracción total. Homologa un consumo mixto de 13,2 km/l.

Como tope de gama sigue estando la alternativa híbrida con enchufe, llamada T8 Recharge Inscription. A diferencia del XC60 de entrada, este es un modelo bimotor. Al bloque tradicional a combustión, un 2.0 litros turbo de 320 Hp y 400 Nm, se pliega un motor eléctrico que aporta 65 kW y 237 Nm a la fórmula, y que toma energía de una batería de 11,6 kWh de capacidad. Así, el Volvo XC60 más poderoso desarrolla una cifra combinada de 402 caballos y 637 Nm de par máximo. Es también un modelo AWD y se gestiona por la misma caja AT7.

El Volvo XC60 T8 Recharge Inscription homologa un consumo promedio de 42,5 km/l y puede recorrer hasta 45 km en modo totalmente eléctrico.

Los precios de lista del Volvo XC60 2022, son los siguientes: