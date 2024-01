Venta de autos nuevos en Chile cayó 26,5% en 2023

A la hora del balance, se sabía que la industria automotriz nacional no sacaría cuenta alegres del recién finalizado 2023. Y es que no hubo ningún mes del ejercicio anterior, en que las ventas de autos no cayeran en Chile, y por sobre los dos dígitos, a excepción de marzo, que experimentó la menor baja del año con -9%. En la otra vereda, abril fue el mes con el mayor descenso, 48,4%

Así, y según las cifras entregadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en 2023 se vendieron 313.865 vehículos nuevos livianos y medianos, lo que representa una baja del 26,5% respecto del año anterior, cuando nuestro mercado automotor anotó el mayor registro histórico. Con esto, se puso fin a dos años con ventas de vehículos nuevos superando el umbral de las 400 mil unidades.

Según ANAC, “la actividad económica débil y las restricciones de acceso al financiamiento persistieron todo el año para familias y emprendedores, impactando con ello al sector. Es por estos mismos motivos que durante el mes de diciembre se registró una caída de 20,1%,con respecto al mismo período del año anterior y con 27.103 unidades comercializadas”.

Por segmentos, los SUV volvieron a dominar las ventas con 143.696 colocaciones, lo que representa una baja del 24% en comparación a 2022. Le siguen los vehículos de pasajeros, con 66.630 unidades (-37%), las camionetas, con 70.680 (-19%) y los vehículos comerciales, con 32.859 (-26%).

En cuanto a las marcas más vendidas, el listado fue encabezado por Toyota (25.947 unidades), Chevrolet (21.319) y Hyundai (20.831).

Crecimiento para 2024

El informe 2023 de la Anac también adelanta las proyecciones del sector para 2024. Según el análisis realizado por FORECAST Consultores, “Teniendo en consideración el menor desempeño económico global, junto a la desaceleración de la actividad interna y la incertidumbre local, los analistas especializados han estimado que para 2024 el sector automotor nacional comercializará entre 320 mil a 340 mil unidades de vehículos livianos y medianos nuevos, esto es, un crecimiento respecto de lo experimentado en 2023. Así, el crecimiento estaría en un rango de entre 2% y 8%, esto es, una cifra superior a la esperada para la economía nacional (que al momento de este comunicado, oscila entre 0,5% y 1,5% de crecimiento esperado), lo que demuestra la resiliencia del sector automotor chileno”.

Entre las razones de los expertos, señalan que “la inflación global -amén de normalizarse durante 2024- continuará presionando la cadena de suministro en todo el mundo y los precios de los fletes marítimos seguirán propensos a fluctuaciones, como consecuencia de la guerra en Europa, el conflicto en Medio Oriente, y a otras medidas de restricción en las rutas comerciales que impactan en productos importados, como son los automóviles. A ello hay que sumar un dólar que seguirá fortalecido, un debilitamiento en la economía china que deberá sortear problemas estructurales serios para poder salvaguardar el desempeño de sectores clave, como el rubro inmobiliario, para poder continuar su senda de crecimiento; y una tibia reacción del mercado europeo toda vez que la guerra entre Ucrania y Rusia afectará el normal abastecimiento de partes y componentes vehiculares dentro de Europa, lo que también afectaría el comercio de importación desde dicho continente. Adicionalmente, el ejercicio proyectado para Chile se vería afectado por otras consideraciones sociales y políticas locales, incluyendo entre ellas la pronta discusión de la reforma de pensiones, el anuncio de un nuevo pacto fiscal y el programa para llevar adelante reformas”.