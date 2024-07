Las dudas que deja el nuevo examen teórico para sacar licencia de conducir

El examen teórico para sacar licencia de conducir tendrá una nueva forma de rendirse. Así, lo dieron a conocer hace unos días el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), junto con Conaset, anunciando un período de marcha blanca durante este mes de julio.

Las 283 Direcciones de Tránsito (DT) facultadas para otorgar licencias de conducir, deberán implementar un nuevo aplicativo web, que permitirá saber de manera inmediata y en línea el desempeño de cada uno de los exámenes rendidos.

Hoy dicha prueba se rinde a través de un computador con un software instalado, lo que implica que la información queda originalmente almacenada en los equipos municipales.

Con el cambio del modelo actual, el MTT podrá conocer aspectos claves en la realización de este test, como, por ejemplo, las consultas que presentan mayores indicadores de falla, tasas de aprobación o rechazo, entre otros. Asimismo, podrá monitorear cualquier comentario o reclamo que tengan los postulantes.

Al respecto, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Renata Infante, señaló que: “El Nexteo nos permitirá conocer de manera más rápida las estadísticas en la medición de estos conocimientos y revisar rápidamente cuando haya consultas que puedan aparecer poco claras para las y los postulantes, asegurándonos así de una correcta comprensión de los contenidos”.

Pues bien, a una semana del anuncio del nuevo aplicativo web, a través del cual también se comunicó la renovación de los contenidos del Libro para la Conducción en Chile ; Conaset canalizó las preguntas más frecuentes del Nexteo en redes sociales, entregando así las siguientes respuestas...

1.- ¿Qué periodo contempla la marcha blanca de Nexteo?

R: La marcha blanca es durante el mes de julio y corresponde al periodo en que los municipios se deberán adaptar a la nueva plataforma.

2.- ¿Para qué clases de licencia está disponible la plataforma?

R: La plataforma se encuentra disponible para rendir las examinaciones de todas las clases de licencia que rigen en nuestro país:

Clase B, Clase B – Inglés

Clase C, Clase C con restricción para triciclos motorizados de carga

Clase A1

Clase A1 (Ley 18.290, obtenidas antes del 8 de marzo de 1997)

Clase A2

Clase A2 (Ley 18.290, obtenidas antes del 8 de marzo de 1997)

Clase A3

Clase A4

Clase A5

Clase D

Clase E

3.- ¿Las preguntas sufrirán cambios importantes?

R: Las preguntas solamente han sido mejoradas en cuanto a redacción.

4.- ¿Hay nuevas preguntas que no estén contenidas en el material de estudio actual?

R: No preguntaremos nada que no esté contenido en el material de estudio actual. Nuevas preguntas se irán incorporando más adelante, después de que se lance el libro para la conducción clase B, sin embargo, no será de inmediato y se dará un tiempo prudente para que las personas puedan estudiar.

5.- ¿Hay cambios normativos?

R: No, el Nexteo y el Nuevo Libro para la Conducción en Chile no surgen a través de cambios normativos.

6.- ¿Cuándo se lanza el nuevo libro?

El Libro para la Conducción en Chile será lanzado oficialmente el 1 de agosto. El material se encontrará disponible por nuestros canales oficiales: https://www.conaset.cl/ y https://mejoresconductores.conaset.cl/#/

7.- ¿Cuánto tiempo tengo para realizar mis exámenes?

R: El tiempo total de rendición dependerá de la clase de licencia a la cual esté optando:

En todo caso, para aprobar el examen para las clases A1*, A2*, D y E, no podrá tenerse más de dos respuestas incorrectas en el ítem de conocimientos legales y reglamentarios.

8.- ¿Cuántas preguntas debo responder? ¿Eso cambia con la implementación de NEXTEO?

R: No, el número de preguntas no cambia con la implementación de NEXTEO. El detalle se presenta en la tabla a continuación:

9.- ¿Las clases D y E se seguirán rindiendo en papel?

R: Las clases especiales D y E también se encuentran digitalizadas en el Nexteo.

10.- Durante la marcha blanca, ¿Puedo elegir en qué sistema rendir mi examinación?

R: El Gabinete Técnico de la Municipalidad realizará una transición entre los sistemas durante la marcha blanca, por lo que puede disponer el sistema que esté utilizado en ese momento.