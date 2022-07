Llega a Chile una unidad de la exclusiva edición Porsche Boxster 25 Años

Porsche está celebrando los 25 años de la historia del Boxster y para conmemorar este hito realizó una producción de una edición limitada de solo 1.250 unidades. Lo increíble de aquello es que una unidad acaba de aterrizar en territorio nacional, lo cual habla de la importancia que tiene el país para la firma de Stuttgart.

Con esta llegada Vicente Díaz, Gerente de Porsche en Chile, señaló que “conmemorar 25 años de una de las leyendas de la industria automotriz con una edición especial limitada, es un hito muy relevante para la marca. Para nosotros es aún más significativo porque tendremos una de las 1.250 unidades fabricadas circulando por las calles de Chile, lo cual nos demuestra la importancia de nuestro país para el fabricante alemán”.

El Boxster 25 Años es un descapotable biplaza basado en el modelo GTS y está propulsado por el motor bóxer de 3.995 cc que desarrolla 400 Hp. Este modelo dispone de numerosos detalles de diseño tomados del auto concepto con el que inició la historia de éxito en el Salón del Automóvil de Detroit de 1993.

La unidad especial alcanza una velocidad máxima de 293 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. Otros elementos del equipamiento de serie son la suspensión deportiva Porsche Active Suspension Management (PASM), que es 10 milímetros más baja, y el Porsche Torque Vectoring (PTV) con diferencial autoblocante mecánico. Con ello se consigue combinar confort de marcha, deportividad y buen comportamiento dinámico.

La unidad que arribó al país corresponde a la número 1025 y sus principales detalles están en los elementos en color Neodyme, parecido al cobre lo que proporciona un atractivo contraste al color base que es negro Jet metalizado. Además, cuenta con llantas de aleación bitono de 20″ y la tapa del depósito del combustible en tono aluminio con la inscripción ‘Porsche’ de la gama Exclusive Design.

La edición limitada combina el interior en cuero burdeo con la capota de lona roja que incluye la inscripción de “Boxster 25″. Además, tiene paquete en su interior en aluminio, asientos deportivos regulables en 18 posiciones, la leyenda “Boxster 25″ en el umbral de las puertas y el volante deportivo multifunción GT de cuero y calefactado.

Respecto del precio de esta edición exclusiva, si bien nos comentaron que no se informaría el valor (a solicitud del nuevo dueño), de todas maneras podemos hacernos una idea al saber que la unidad base que se toma para esta variante (Boxster GTS) tiene un precio de US$ 105.900, aunque para la opción que entrega según la configuración Chile Standard es de US$ 127.900 .