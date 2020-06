¿Era realmente un Suzuki Maruti el auto que Sergio Jadue conducía como presidente de Unión La Calera?

El jueves recién pasado Amazon Prime Video liberó la serie El Presidente, que aborda la trama del ex timonel de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sergio Jadue, quien hoy pasa sus días en Miami como testigo protegido del FBI. La historia del ex dirigente nacional comienza -cómo no- en la localidad de La Calera, en la región de Valparaíso. Allí se caracteriza a un Jadue ambicioso en lo deportivo, pero a la vez irresponsable en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del club cementero. Además, se lo muestra yendo al antiguo estadio Nicolás Chahuán Nazar en un pequeño Suzuki Maruti, un poco para dar cuenta del gran salto que daría tiempo después. Pero, ¿era un Maruti el auto que conducía el verdadero Sergio Jadue? Lo cierto es que no.

Tal como te contamos en 2016, en su minuto el programa de investigación periodística Contacto reveló los movimientos de Sergio Jadue mientras fue presidente del fútbol profesional chileno.

Entre las millonarias compras del ahora ex timonel destacaban varios inmuebles y autos para su uso personal. El reportaje de Canal 13 detalló que durante el periodo como dirigente de Unión La Calera, Jadue se movilizaba en un pequeño Changan Benni rojo. Este se trata de un auto chino de 1.000 cc y 68 Hp, caja manual de cinco velocidades y neumáticos de 13 pulgadas. El valor comercial del citycar chino era de unos $ 2 millones en ese entonces.

En agosto de 2016, ya destapado el escándalo, Jadue volvió a ser noticia luego de que una grúa llegara hasta la sede de la ANFP para requisar un Chery color celeste, el cual llevaba meses en Quilín y abandonó en el complejo.

Los otros autos de Jadue

Como muestra El Presidente, efectivamente en 2011 al calerano le mejoró la suerte y a poco de que asumiera en la ANFP, decidió dejar atrás su Changan. En su lugar, el dirigente adquierió un Audi A4 usado. El sedán germano equipa un motor de 1.8 litros y 170 caballos de potencia, que acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y cuenta con limitación de velocidad a los 220 km/h. El auto de la marca de los cuatro anillos tenía un valor aproximado de $ 10 millones.

En ese mismo tiempo, Sergio Jadue compró un Dodge Durango para su esposa María Inés Facuse. El modelo americano de ‘Nené’ se vendía a inicios en la década pasada en una única motorización de 3.6 litros de cilindrada y 290 Hp. Su tasación bordeaba los $ 27 millones.

Más tarde, Jadue realizó dos nuevas compras con dineros de la ANFP. Ordenó la adquisición de un Chery Fulwin del año 2013 (el mismo que fue retirado en grúa desde Juan Pinto Durán). Con un precio aproximado de $ 5 millones, el sedán compacto chino equipa un bloque de 1.5 litros y 107 caballos. De acuerdo al programa, el auto era usado exclusivamente para transportar a los hijos de Jadue al colegio.

Por último, el ex dirigente sumó un Audi A6. Este sedán de alta gama monta un motor turbodiésel de 2.0 litros que eroga 177 caballos. Va de la inercia a los 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una máxima de 228 km/h. Es el vehículo más caro de los que compró el ex mandamás, con un valor que supera los $ 32 millones.