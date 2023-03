Los autos que Pedro Pascal guarda en su garaje

Pedro Pascal es el actor del momento. No hay duda, acaba de estrenar la tercera temporada de “The Mandalorian” (Disney +), a lo que se suma el gran éxito de la serie de HBO, The Last of Us, la cual protagoniza y que hoy emite su último capítulo. Un súper domingo para el chileno, que también será uno de los presentadores de la ceremonia de entrega de los Oscar 2023.

El caso es que como buen famoso, el actor de 47 años tiene una pequeña pero interesante colección de autos, compuesta por al menos cuatro ejemplares, tres de ellos de origen alemán y uno estadounidense. Así, según reportan varios medios, tiene dos Mercedes-Benz (G63 AMG y CLK Class), un Porsche (356 de 1952) y un Dodge (Dodge Challenger SRT).

En su día a día, el interprete de Joel en The Last of Us utiliza el Mercedes-AMG G63, un ejemplar de color gris y que tiene un valor cercano a los US$175.500 en Estados Unidos (más de $125 millones).

Hablamos de un todoterreno de lujo y altas prestaciones, que monta un V8 biturbo de 4.0 litros con 585 caballos de fuerza. Así va de 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos.

También de la firma de la estrella solitaria, el Mercedes-Benz CLK Class, un coupé de dos puertas equipado con un motor V8 de 5.0 litros. Este modelo fue lanzado en 1996 y fue descontinuado en 2010 durante su segunda generación, dando paso al Mercedes Clase E. Su precio estimado es de 72.500 dólares.

Ahora bien, si se autos clásicos se trata, el “mandaloriano” muestra su clase con un Porsche 356 de 1952, el cual destaca por ser el primer automóvil de serie de la marca alemana, fabricado entre 1948 y 1965.

Con un motor de 1.3 litros con el que apenas alcanza los 70 Hp, está valorado en unos 300.000 dólares, pues es una verdadera máquina de colección, que en su tiempo sorprendió por su performance y tecnología.

Finalmente, Pedro Pascal guarda en su garaje un Dodge Challenger SRT, un poderoso muscle car estadounidense, bajo cuyo gigantesco capó esconde un no menos descomunal motor 6.2 litros V8 HEMI sobrealimentado mediante un compresor de 2.7 litros.