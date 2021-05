Los jugadores que cambiaron la cancha de fútbol por un auto de carrera

Se acerca la cuarta fecha del Mundial de Rally en Portugal. Entre el 20 y 23 de mayo se disputará en tierras lusas una nueva jornada del WRC con un protagonista que salta desde el mundo del fútbol. Se trata de Andre Villas-Boas, ex entrenador del Porto, Olympique de Marsella, Tottenham y Chelsea, quien anunció que irá al mando de un Citroën C3 en la categoría WRC3, reservada a los pilotos privados, con su compatriota Gonçalo Magalhaes como navegante.

El técnico portugués es un reconocido fanático del automovilismo y las motos, cercanía que comenzó por su tío (Pedro), quien disputó el Rally Dakar en 1982. Por lo mismo, hace tres años se animó a competir en esa extrema prueba, pero quería hacerlo en una KTM, lo que era bastante peligroso, por lo mismo, su amigo y jefe de equipo de la casa austríaca, Alex Doringer, lo convenció de que empezara en la serie Autos.

Andre Villas Boas

Villas-Boas le hizo caso y debutó en el Dakar con una Toyota Hilux del equipo Overdrive, acompañado por el navegante Rubén Faria. La experiencia duró un par de días, puesto que a la cuarta jornada debió abandonar debido a complicaciones físicas provocadas por un accidente en las dunas.

Andre Villas-Boas

Ahora, el portugués espera cumplir una mejor presentación y tal vez darle una vuelta de tuerca a su carrera.

Pero el cambio desde una cancha de fútbol a la cabina de un auto de carrera, si bien no es frecuente, tampoco es algo nuevo, con llamativos casos como los que les contamos a continuación.

Fabien Barthez

Uno de los casos más recordados es el de Fabian Barthez. El arquero que obtuvo la copa del mundo con los galos en 1998 y que también alcanzó Eurocopa se animó en 2008 a ser parte de las carreras de autos. Empezó en competencias de GT en Francia hasta que en 2011 se convirtió en piloto regular del Campeonato GT de Francia.

Fabien Barthez en las 24 de Le Mans

Y le fue bastante bien. El primer año consiguió el título de la serie amateur y dos años después se quedó con el campeonato junto a Morgan Moullin-Traffort.

Con los resultados obtenidos, el francés se atrevió en 2014 a dar un nuevo salto con el equipo AKKA ASP, pasando a la categoría GTE de las ELMS, las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Spa, certámenes donde lograron cruzar la meta.

Con esto, Barthez y su compatriota Olivier Panis formaron el equipo Panis-Barthez Competition y se inscribieron en la clase LMP2 de las ELMS y de las 24 Horas de Le Mans en 2016. En esta categoría estuvo por dos años, hasta que regresó a los GT con AKKA ASP.

Santiago Cañizares

El arquero español que vistió los colores del Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia, además de la selección de su país, a solo dos años de su retiro como futbolista se pasó a los autos de rally.

Santiago Cañizares

Debutó en 2010 en el Rali de Galicia Histórico con un Alpine-Renault A110, con Danie Cué como navegante. Al año siguiente recibió el apoyo de Suzuki Motor Ibérica y comenzó a alternar en distintas competencias. Luego, se atrevió a disputar el Campeonato de Valencia, al mando de un Mitsubishi Lancer Evo IX, pero manteniendo carreras con Suzuki.

El gran salto -y los mejores resultados- lo daría en 2016, cuando se hizo de un Porsche 997 GT3. Con el deportivo alemán ganaría el Rallye de La Cerámica (2017) a lo que agregaría un tercer lugar en el Rallye Ciudad de Valencia, resultados que le permitirían proclamarse campeón regional.

Raymond Kopa

Una de las grandes leyendas del Real Madrid. Compañero de Alfredo di Stefano en la Casa Blanca, entre otros títulos, ganó dos ligas españolas (1957 y 1958) y tres Copas de Europa (1957, 1958 y 1959). Además, fue el primer francés en ganar el Balón de Oro (1958).

Raymond Kopa

El galo también era un fanático del automovilismo. En 1985 cumplió el sueño de estar en una gran competencia al ser parte del rally París-Dakar. Fue navegante del piloto Etienne Smulevici en un Mitsubishi Pajero, donde terminaron en la 65ª posición.

Jerzy Dudek

El arquero polaco, recordado por la Champions League que obtuvo con el Liverpool en 2005 frente al Milan, se animó a correr en 2013 en la Volkswagen Castrol Cup, campeonato monomarca que ocupaba los VW Golf TSI 2.0. El ex portero estuvo en esa competencia hasta 2015, cuando se puso fin a la copa.

Jerzy Dudek

Pero Dudek siguió con su otra pasión y corrió las 24 Horas de Dubai (2016) con un Seat León Supercopa y luego terminó las 24 Horas de Barcelona en el 42º lugar.

Eric Abidal

El ex jugador del Barcelona disputó las 24 Horas de Barcelona de 2016 en un Seat León Cup Racer, del KH7 Sport Team. Secundado por Francesc Gutiérrez, Laia Sanz y Jaume Font, finalizaron en el 18º puesto y segundos en la clase TCR.

Eric Abidal

La prueba donde debutó Abidal se disputó en el Circuit de Barcelona-Catalunya y una parte de la recaudación se destinó a la fundación contra el cáncer que creó el ex jugador culé.

Claudio López

El Piojo deslumbró a muchos en Racing y fue parte de la selección de Argentina en Francia 1998. Tras dejar la actividad, se apuntó en el Rally, pues como dijo en su momento, “es la adrenalina de poder acelerar. Yo sigo el rally desde chiquito, con mi familia. Yo tenía las sierras cerca y esa experiencia de vivir un rally desde la montaña es incomparable”.

Claudio López

El ex delantero de Valencia y Lazio, tras dejar la actividad en 2010, regresó a Argentina, donde compitió en el campeonato de rally con el equipo Tango, sumando victorias en el Rally Provincial cordobés. A nivel nacional, su mayor logro fue en el Rally de Misiones (2013), donde finalizó tercero en la general, tras Federico Villagra y Gerónimo Padilla.

Por esos años, el ex delantero sufrió en el rally de Entre Ríos un accidente del que salvó de milagro (2014).

Luego López dejó los autos al asumir como técnido de los Colorado Rapids en EE.UU., donde estuvo hasta 2017. Al año siguiente retomó su pasión por los “fierros” y estuvo en la fecha del Rally Mundial en Córdoba. Después probó el auto del CARX Rallycross y

Roberto Abbondanzieri y Martín Palermo

El actual entrenador de Curicó y el “Pato” Abbondanzieri forjaron una amistad en Boca Juniors, donde ganaron todos los títulos posibles, incluyendo la recordada Copa Intercontinental frente al Real Madrid.

Roberto Abbondanzieri y Martín Palermo

Siendo jugadores, decidieron acercarse al mundo de las ruedas y participaron en la Top Race Series con el equipo GT Racing. Para eso, primero debieron conseguir los permisos respectivos, por lo que se pusieron bajo la enseñanza de pilotos como Marcos Di Palma, Guillermo Ortelli y Agustín Canapino.

“Primero quiero vivir esta experiencia para después dejarla de lado y encaminar la carrera como entrenador. Eso está claro. Estos son gustos que nos damos con este tiempo libre”, dijo en aquel 2011 el delantero xeneize.

El debut de los ex jugadores en la carrera disputada en el autódromo Oscar y Juan Gálvezno fue malo. El arquero, con el número 12 en la carrocería, finalizó en el 16º lugar, mientras el ariete completó la jornada en la posición 19. Tras la carrera, el actual DT curicano se mostró feliz. “Esto es increíble. Estoy sin palabras. Le quiero agradecer a todo el equipo porque el auto está bárbaro. Faltó el piloto, je… Quiero agradecerles a todos los pilotos que se mostraron muy respetuosos. Yo también traté de no molestarlos a ellos durante la carrera. Por momentos me sentí algo incómodo por estar acá y ocupar un lugar en la fiesta de ellos, pero fue algo muy lindo”, dijo.

Vicente Pernía e hijo

Para los más mayorcitos, el nombre de Vicente Pernía es muy importante. Defensa de Boca Juniors, ganó seis títulos, incluyendo la Copa Intercontinental (1978) y el torneo metropolitano junto a Diego Maradona (1981). Tras su retiro, el zaguero entró al automovilismo en Turismo Nacional y Turismo Carretera, quedando como mejor registro el subcampeonato en 1997.

Vicente Pernía. Foto de revista El Gráfico

Su hijo Mariano también se hizo un nombre importante en el fútbol, con pasos destacados por Independiente y Atlético Madrid. Incluso disputó el Mundial para España. Tras el adiós a la actividad, entró en la Fiat Línea Competizione y en el TC Mouras. Luego saltó a la Clase 2 del Turismo Nacional, donde estuvo hasta 2015. Al año siguiente, firmó contrato con el Ambrogio Racing, representante oficial de Renault, para correr el TC2000 y regresó posteriormente al Turismo Nacional.

Mariano Pernía

Por último, Bruno Marioni, ex delantero que fue campeón de la Libertadores con Boca Juniors (y familiar de los Pernía) también se animó en el automovilismo, donde consiguió el subcampeonato en la Fiat Línea Competizione y el título en la Abarth Punto Competizione. En 2011 disputó el TC2000 con un Honda Civic del equipo Escudería Rio de la Plata.