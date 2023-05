MG Marvel R: Desmitificando la electromovilidad (parte II)

La generación Z son aquellos nacidos entre 1996 y 2012, mientras que la generación Alpha son los que nacieron desde el 2012 en adelante. La venta de vehículos eléctricos en el primer trimestre de este año sumó más de 2,3 millones unidades vendidas, lo que significa un aumento de 25% respecto al mismo período de 2022.

Las mayorías de los fabricantes de automóviles han delineado sus planes en torno a la electromovilidad y han manifestado su intención de que a partir de 2035 (algunos incluso cinco años antes) su oferta de productos será solo con modelos 100% eléctricos.

Por eso, las nuevas generaciones no tendrán muchas opciones en el momento de optar por un modelo cero kilómetros. Invitamos a tres estudiantes universitarios de Santiago, para que conocieran el nuevo MG Marvel R, el último SUV lanzado por la firma en el mercado nacional y que, además, es 100% eléctrico. El modelo, elegido por la prensa especializada chilena como el Mejor SUV Grande 2023, no solo cautiva con su diseño exterior, sino que una vez puertas adentro, sorprende por su nivel de tecnología. Pero sin duda, su mayor plus, es el cómo se mueve: posee un motor eléctrico de alta eficiencia, con una batería de 70 kWh, que ofrece una autonomía WLTP de hasta 402 km, mientras que su carga rápida 5~80% se realiza en solo 43minutos. Tiene 177 Hp de potencia y su torque máximo es de 410 Nm.

Un estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles, una futura Ingeniera Industrial y un estudiante de Ingeniería Eléctrica, todos de 22 años, fueron los encargados de revisar, tocar y subirse a bordo del SUV de MG y quienes plantearon sus dudas a la hora de enfrentarse a un auto eléctrico, pero también, al término de la experiencia, expresaron qué harían si tuvieran la opción de comprarse un auto de estas características. Esto es parte del resultado de Desmitificando la Electromovilidad con MG, segunda parte.

1. Los autos eléctricos son pequeños

Cuando algunas marcas japonesas comenzaron con la fabricación de los autos eléctricos hace más de 15 años, estos se centraron en entregar una solución con autos compactos. Sin embargo, hoy la realidad es completamente distinta y se pueden encontrar vehículos 100% eléctricos en todas sus carrocerías: citycars, sedanes, SUV y hasta camionetas. Las marcas han trabajado para poder entregar la oferta más variada y completa, para llegar a todos los gustos y necesidades.

2. Los vehículos eléctricos son inseguros

Los vehículos eléctricos deben cumplir las mismas exigencias que todos los modelos que se comercializan en el país en cuanto a equipamiento de seguridad. Además, debido a su diferente matriz energética, disponen de sistemas de corta corriente para que, en caso de algún accidente, funcionen las protecciones que desenergizan el sistema.

Además, al no tener tanque de combustible la posibilidad de explotar es mucho menor, como sí puede ocurrir cuando se inflama la gasolina.

3. Se puede cargar los autos eléctricos en cualquier enchufe

Un auto eléctrico no es diferente a un producto inalámbrico en cuanto a su carga. Y así como se hace con un celular a diario, que lo cargamos en cualquier enchufe (siempre que tengamos el adaptador necesario) un vehículo recargable también se puede enchufar en una toma corriente de la casa. Eso sí, el tiempo de carga dependerá del tipo de cargador que ocupemos y de la capacidad de la batería del vehículo. Esto significa que mientras más energía uno desee almacenar en la batería, se necesitará un cargador de mayor potencia y eso redundará en menor tiempo. Ahora, si ocupo un enchufe de casa, el tiempo de carga aumentará y puede superar las 12 horas en algunos casos.

De todas maneras, si se carga el enchufe en el hogar, es bueno que se disponga de un empalme exclusivo para el auto (no ocupar las tradicionales “zapatillas” donde se junten más productos) y lo ideal es haber revisado el sistema eléctrico para que no exista una sobrecarga en la casa.

4. Un vehículo eléctrico es más caro de mantener

La mantención es bastante más barata que un auto de combustión, porque tiene menos piezas y porque no tiene un motor que se deba reparar. A esto se suman ahorros en temas como aceites o lubricantes, ya que tienen menos piezas móviles.

Si a eso se le suma el costo por kilómetro que tiene un vehículo eléctrico, que en promedio gastará en electricidad un cuarto de lo que se gasta en bencina, completa un panorama que lo hace muy atractivo, especialmente para las empresas de reparto urbano.

5. Los autos eléctricos son peligrosos, ya que no emiten ruidos

Es uno los problemas que debieron enfrentar las marcas. Al no tener motor a combustión y solo funcionar con la silenciosa energía eléctrica, estos vehículos en ocasiones eran imperceptibles por personas no videntes (y también para los distraídos que cruzan la calle mirando el teléfono). A raíz de los accidentes que se podían provocar, en Europa y Estados Unidos se le comenzó a exigir a los fabricantes que incorporasen un sonido artificial para que se les pueda escuchar. Obviamente no llega a los decibeles de un motor V8, pero por lo menos cumple con el objetivo de que sea reconocido por las personas.