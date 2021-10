Nissan muestra sus novedades con que aterriza en el SEMA Show de Las Vegas

Las marcas comienzan a develar una a sus novedades para el próximo SEMA Show de Las Vegas, el evento organizado por la Specialty Equipment Market Association, que es hoy por hoy la feria de aftermarket automotor más grande del mundo. Esta vez fue turno de Nissan, que adelantó que llega a la muestra de noviembre con un interesante arsenal de productos: el Nissan Project Overland Pathfinder, la pick-up Project Overland Frontier, un Datsun 240z de 1971 de inspiración en los rallies, la camioneta Frontier con accesorios NISMO del Rebelle Rally y el majestuoso Altimaniac, el sedán Altima del campeón de drift Chris Forsberg, que desarrolla nada menos que 2.000 Hp.

Respecto de la Frontier Overland, Nissan dice que se ha actualizado el chasis con un kit de suspensión de alto rendimiento NISMO Off Road, ajustado para una elevación de dos pulgadas en la parte delantera. Atrás, las ballestas NISMO Off Road específicas proporcionan una elevación también de dos pulgadas y soportan una mayor capacidad de carga. El sistema de escapes original fue reemplazado por uno de NISMO Off Road Performance, que cuenta con una punta pulida y con el logo NISMO grabado con láser. Ruedas NISMO AXIS de 17″ de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho y neumáticos Maxxis RAZR MT 285/70 sellan el paquete.

Otro exponente que tiene algo que decir en el SEMA Show, es el llamado Altimaniac. Se trata del Nissan Altima más feroz de todo, y es que es una máquina con el motor del GT-R (el VR38 twin-turbo V6) desarrollado con la ayuda de Valvoline. Esta auténtica bestia del asfalto, fue preparado para desarrollara nada menos que 2.000 Hp.

Finalmente, Nissan también expondrá un Datsun 240z 1971 que fue restaurado a la usanza del modelo que venció en el Rally del Este de África. Esta unidad pertenece al actor Sung Kang, quien halló la unidad en mal estado en la ciudad de Los Ángeles. Ahora que ha recibido una segunda oportunidad, el precursor de la leyenda Z sigue estando impulsado por el motor 2.8 litros seis cilindros en línea, de tres carburadores Weber, para producir todavía una respetable cifra de potencia, dicen en Nissan. Originalmente el modelo de tracción trasera producía 170 caballos y 221 Nm.