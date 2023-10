Nissan presenta el concepto Hyper Adventure, ¿de qué trata?

Nissan reveló hoy el Hyper Adventure, su segundo vehículo de su serie de conceptos EV avanzados como antesala a lo que será el Japan Mobility Show. Se trata de un vehículo conceptual digital, que es básicamente un SUV con rasgos deportivos que según la marca, está diseñado para personas apasionadas por las aventuras al aire libre y un estilo de vida ecológico.

La marca japonesa quiere dejar la grande en el próximo salón del automóvil que se desarrollará en su país natal, el próximo 26 de octubre al 5 de noviembre. Nissan prepara una enorme estrategia y diferentes vehículos conceptuales para adelantar su futuro.

En concreto, este Hyper Adventure, será un auto equipado con la tecnología más avanzada de propulsión eléctrica de la marca: V2X (vehicle to everything) Según la marca se describe como “vehículo a todo”, y se integran los sistemas V2H (vehicle to home) y V2G (vehicle to grid).

¿De qué trata esto último? Se basa en que su batería de gran capacidad puede funcionar como fuente de energía, lo que le permite a los usuarios encender sus dispositivos, iluminar diferentes lugares o incluso recargar motos acuáticas eléctrica.

En el exterior se aprecia un vehículo que engrandece la aerodinámica con un cristal que integra el techo y las ventanas laterales y la superficie enrasada de la parte trasera. Tanto en las ruedas, parachoques delantero y trasero están equipados engranajes de tracción para nieve, lo que le permite al vehículo conducir por áreas nevadas con potencia y facilidad.

En general, hablamos de un vehículo muy dinámico, con un interior que disponga una cabina cómoda y sencilla, un panel de instrumentos que conecta la parte inferior del parabrisas, lo que le permite tener un amplio campo de visión, como si la carrocería del vehículo fuera transparente.

El asiento trasero se distingue porque puede girar 180 grados sobre un eje y crear una cómoda zona para sentarse orientada hacia la parte trasera del vehículo. Esta característica incluye escalones extensibles y retráctiles automáticos.

El concepto Nissan Hyper Adventure se exhibirá digitalmente en el Japan Mobility Show.