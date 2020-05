Peugeot sigue conquistando segmentos con nueva Pick Up

No hay duda de que el mercado de camionetas es uno que ha acaparado la atención de todos los grandes fabricantes durante los últimos años, y Peugeot no es la excepción. Buscando conquistar nuevos segmentos, la firma del león lanzó su Pick Up, que estará disponible en varios países de África a partir de septiembre.

El modelo, de líneas rectas y robustas, está orientado, principalmente, al trabajo y a las labores fuera de ruta, y quiere ser una alternativa a los modelos convencionales.

La Peugeot Pick Up mide 5,06 metros de largo en su versión de doble cabina, cuenta con un alto equipamiento de serie, tracción total y montará un propulsor 2.5 diésel, que entrega 116 caballos de fuerza y 280 Nm de torque máximo, gestionado por una caja manual de cinco marchas.

La marca no ha descartado que este modelo pueda llegar a otros mercados en un futuro.