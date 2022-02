Pop! Pop! Pop!: BMW da vida al M850i xDrive Gran Coupé inspirado en el mundo de los cómics

Si eres habitual lector de MT La Tercera, recordarás que en septiembre BMW de México presentó un particular one-off Serie 2 Coupé multicolor que celebraba el inicio de producción de ese modelo dos puertas en la planta de San Luis Potosí. Ahora la marca bávara juega una ficha similar: se trata del THE 8 X JEFF KOONS, una partida de 99 unidades creada por el artista Jeff Koons en alianza con BMW, que tomó como base el grandote M850i xDrive Gran Coupé. La idea nace inspirada en el mundo de los cómics y se presentará entre este jueves y el domingo en la exposición Frieze Los Ángeles.

“Mi edición del BMW Serie 8 es la realización de un sueño. Es algo muy especial y que había querido plasmar en la realidad desde hace mucho tiempo. Es en esencia deportivo y llamativo, a la vez que luce minimalista y conceptual. No veo la hora de conducirlo y viajar a bordo de él, y espero que la gente disfrute de este Gran Coupé tanto como yo. Las líneas son cada vez más grandes desde el capó hacia el maletero, creando una sensación de movimiento hacia adelante tal como lo hacen los elementos de diseño ‘POP!’ y de vapor. El color azul se asemeja a la inmensidad del espacio y me gusta la idea de que el auto sea un automóvil global. Lo que importa es cómo nos relacionamos entre nosotros y nuestra conciencia de todo lo que nos rodea. Para el conductor y todos los pasajeros, existe un elevado estado de placer. Esto es lo que mi auto tiene para ofrecer”, dijo Jeff Koons.

Por su parte, Oliver Zipse, máximo ejecutivo de la marca, señaló que “nunca antes en la historia de nuestra empresa se había creado un BMW con un esfuerzo de diseño tan amplio como el THE 8 X JEFF KOONS. Es una ‘escultura rodante’ que no solo se exhibirá como un codiciado objeto de colección en los museos, sino que también deslumbrará en la carretera como un auténtico BMW hace”.

La intervención artística sobre el M850i xDrive Gran Coupé tomó más de 200 horas al artista y a un grupo de ingenieros de las plantas de Dingolfing y Lanshut, en Alemania, que incluso recurrieron a lupas. Se utilizaron 11 colores y BMW de EE.UU. pintará solo cuatro unidades por semana hasta completar los 99 ejemplares. Por dentro, los asientos de cuero son de colores rojo y azul, lo que se inspira evidentemente en los conocidos súper héroes de los cómics.

El primer The 8 X JEEF Koons -firmado en la zaga por el escultor- se exhibirá al público en el Rockefeller Center de Manhattan. Más tarde, el 4 de abril, se rematará y todos los fondos irán en beneficio del International Centre for Missing and Exploited Children, una ONG con la que Koons ha estado colaborando por más de dos décadas. Luego, otras unidades de la partida se presentarán en Europa, Asia y Oriente Medio, incluyendo la 16th Istanbul Contemporary, el Paris Photo, el Festival de Velocidad de Goodwood, el Art Dubai, el West Bund Art & Design Fair de Shanghái y el Art Basel de Hong Kong.

El BMW M850i xDrive Gran Coupé para cinco ocupantes, está impulsado por el motor V8 turbo de 4.4 litros de 530 caballos y 750 Nm (entre 1.800 y 4.600 rpm). Cuenta con una caja automática de ocho marchas y con tracción total xDrive. Alcanza los 100 km/h en 3,9 y corre hasta los 250 km/h, limitado electrónicamente.