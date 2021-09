¿Quieres manejar como un piloto? Prodriving regresó con sus cursos de manejo deportivo

Manejar como un piloto profesional es el sueño de muchos. Estar frente al volante y tener la seguridad de realizar maniobras extremas es un desarrollo que, como todo en la vida, lleva un proceso de aprendizaje. Y en Chile se puede aprender con Prodriving, una empresa que como ellos mismos señalan, “nace en respuesta a la necesidad de las compañías nacionales y transnacionales para resolver los problemas de seguridad vial interna. Nuestros distintos programas de conducción vehicular contribuyen a una actitud preventiva y racional, logrando bajar la siniestralidad desde el trabajo de habilidades blandas hasta un desarrollo de técnicas frente al volante”.

Bajo esa idea, Prodriving realizaba cursos de seguridad vial, de conducción para vehículos de emergencia y también disponía de la Escuela de Pilotos, donde los interesados se acercaban para tomar mayor conocimiento. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 y las restricciones sanitarias obligaron a suspender por varios meses estos cursos, los cuales ahora regresaron y este fin de semana tendrá la graduación el primer curso pospandemia en el circuito de Las Vizcachas, el cual tiene un costo de $ 600.000.

“Estuvimos mucho tiempo sin poder hacer los cursos, pero en julio comenzamos con la idea de retomar el tema. Y la recepción fue increíble, en cinco días agotamos los cupos para el primer curso que hicimos en agosto y también se vendió lo de septiembre. Incluso ahora nos están reservando para octubre y diciembre”, señala Rodrigo Campos, director General de Prodriving.

Pero el curso no es solo de manejo en pista. Como indica Campos, “se debe primero desarrollar las habilidades, manejar un auto no se aprende por catálogo y por eso tenemos primero clases teórico-prácticas en nuestro simular, el cual es uno de los más modernos que existe y de alta tecnología, permitiendo levantar telemetría de los movimientos, pesos y diferencia de vehículos. Ahí también se aprende de la física aplicada del vehículo, circulo de Kam, puntos de frenado, trayectoria, punta y taco, postura de manejo, mecánica de brazos y muchas cosas más, que permitirán desarrollar la habilidad de conducción deportiva; de la forma mas segura, antes de entrar a la pista”.

Para conocer el nivel de la persona que tome el curso, lo primero que se hace es una evaluación. “Una vez ingresado al curso, el piloto es sometido a una evaluación en simulador, en la cual se miden sus habilidades y técnicas. A partir de esto, los instructores diseñan un programa personalizado, potenciando la técnica y corrigiendo los puntos críticos, para así poder mejorar la conducción deportiva. A partir de la evaluación, se determina la cantidad de horas de nivelación en simulador, con un mínimo de 7 sesiones”, comentan en Prodrive.

Otro aspecto importante para destacar en el curso es la personalización que le entregan los expertos, todos ex pilotos, entre los que se cuentan a Brian Haleby, Fernando Sotomayor y Gian Piero Guglielmucci. “Cada clase es uno a uno, ahí le vamos explicando los detalles y les comentamos los problemas que vamos viendo. Por eso cada curso no supera las 15 personas, para que en un plazo de 3 a 4 semanas puedan cumplir con lo que queremos enseñar, aunque una parte dependerá del alumno, quizás necesita 10 clases y en eso no nos complicamos, lo importante es que aprendan bien”.

Tras las clases en el simulador, llega la prueba en pista, la que se realiza en el autódromo de Las Vizcachas, con el apoyo de AMC Performance en la asistencia y revisión de los vehículos.

“En esta última etapa el piloto es llevado a pista para validar todos los conocimientos adquiridos, las horas de entrenamiento y desarrollo personal. Todo es puesto a prueba en un auto de carrera preparado, con suspensión y alineación especial, auto de carrera que es proporcionado por la escuela, con todas las medidas de seguridad, como es jaula y butacas especiales, para llevar a cabo esta disciplina en un entorno seguro”, señala la empresa.

En cuanto a las habilidades que debería aprender el alumno al finalizar el curso, destacan desde Prodrive que “será capaz de describir una trayectoria óptima en cualquier circuito, adoptar las medidas de seguridad necesarias para enfrentar una competencia, una correcta lectura de su entorno y sus pares, dominar las diferentes técnicas de conducción deportiva para los distintos tipos de tracción existentes en un automóvil”.

Como se ve, una alternativa muy interesante para quienes buscan tener un mayor dominio del vehículo, para manejar con más seguridad y para tener la capacidad de enfrentar con conocimiento algún imprevisto que surja cuando se está tras un volante.

Los interesados en tomar el curso pueden escribir al correo contacto@prodriving.cl o visitar la página www.prodriving.cl para más información.