Rimac Nevera: la nueva bestia eléctrica de los croatas tiene casi 2.000 caballos de fuerza

Hasta que llegó el día en que Rimac dio a conocer su esperado hypercar. La marca croata hace tres develó el prototipo C_Two y desde entonces se estaba a la espera de que se confirmase el segundo modelo de los balcánicos. Y ese día llegó hoy con el estreno del exclusivo Rimac Nevera.

El nuevo superdeportivo es un modelo eléctrico que sacará de fábrica solo 150 unidades, por lo mismo, su valor estará al alcance de muy pocos: dos millones de euros cada unidad, las que seguramente serán todas distintas, puesto que la firma ofrece personalización individual para cada unidad.

“Esto es todo. Este es el auto que tenía en mente cuando me embarqué en el viaje “imposible” hace diez años. Todo nuestro arduo trabajo ha dado como resultado el Nevera, nuestro hypercar récord. Este auto nació para superar y elevar el listón, redefiniendo la norma para los autos de alto rendimiento. Y no solo en rendimiento, sino como un paquete completo”, dijo Mate Rimac, fundador y director ejecutivo de Rimac Automobili, agregando que “cuando revelamos por primera vez el C_Two, establecimos nuestros objetivos extremadamente altos. No había nada más que se acercara a igualar el tren motriz eléctrico de vanguardia y el rendimiento extremo del automóvil. Pero para nosotros, ese fue solo el punto de partida”.

Frente al conceptual, se ven algunas modificaciones en las tomas de aire, en los pilares, el capó y el difusor, cambios que según la marca apuntan a ofrecer una mejor aerodinámica y refrigeración.

Según la marca, el diseño favorece la ingeniería esbelta y eficaz en cada etapa, y esa filosofía se ejemplifica en la naturaleza de la forma sigue a la función del diseño elegante y atemporal de Nevera. Se aplica a cada detalle, incluida la característica ‘corbata’ de Rimac, que está incorporada en sus costados.

“Desde el siglo XVII, la corbata ha sido un símbolo de la fuerza y la identidad croatas, y la primera vez que le rendimos homenaje fue en nuestro hypercar Concept_One en 2011″, señaló el director de diseño, Adriano Mudri. agregando que ese elemento “está ahí para proporcionar una función clave del rendimiento del Nevera, sirviendo como entrada de aire para los sistemas de enfriamiento traseros “.

En el interior, este biplaza es de estilo minimalista, combinando cuero con molduras de metal y fibracarbono en su chasis monocasco. Tiene tres pantallas TFT, destinadas al tablero de instrumentosal sistema de infoentretenimiento y una más pequeña delante del copiloto.

El sistema de propulsión, por su parte, es el mismo que se presentó en 2018, con cuatro motores eléctricos (uno en cada rueda) que erogan una potencia conjunta de 1.914 Hp, con una par de 2.300 Nm.

Obviamente, tal nivel de potencia asegura prestaciones brutales En este caso el Rimac Nevera pasa de 0 a 100 km/h en 1,85 segundos, llega a 160 km/h en 4,3 segundos y acelera hasta los 300 km/h en solo 9,3 segundos. Por si fuese poco, tiene una velocidad máxima de 412 km/h.

Para frenar esta verdadera bestia eléctrica, Rimac dotó al Nevera con discos de 390 milímetros de diámetro con pinzas de seis pistones, a lo que se suma un sistema de frenado regenerativo que actúa dependiendo del estado de la batería. Si está cerca de su límite térmico, reparte el calor a través de los discos, pero si estos discos se encuentran con demasiado calor, activa una mayor frenada regenerativa para mayor seguridad.

En cuanto a las baterías, el nuevo superdeportivo eléctrico dispone de una batería de 120 kWh de capacidad, que le otorga una autonomía de hasta 550 kilómetros.

Respecto de otros detalles, la compañía señaló que no solo buscan conseguir un rendimiento sobresaliente en pista, sino también permitirles a los ocupantes un manejo cómodo en la calle. Por lo mismo, cuenta con suspensión activa y con un selector de modos de conducción (Sport, Drift, Comfort, Range, Track y Custom) para que el conducto escoja el que más le acomode.

Ahora, cuando se le lleve a circuitos, el Rimac Nevera ofrece una especie de “navegante”. Se trata del Driving Coach, un sistema de inteligencia artificial que, gracias a 12 sensores ultrasónicos, 13 cámaras, 6 radares y el sistema operativo Pegasus de NVIDIA, es capaz de establecer cuál es el mejor trazado, indicándole al piloto cuándo debe acelerar y frenar para conseguir un mejor tiempo.

El nuevo Rimac Nevera comenzará su entrega este mismo año y las actualizaciones las recibirá a distancia.