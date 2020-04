Se dispara la intención de compra de autos en China por miedo al transporte público

El brote de coronavirus en China en diciembre y su posterior propagación global ha puesto a prueba a los gobiernos y sistemas de salud de todo el mundo. También lo ha hecho con la industria automotriz, un sector que ha debido parar -sin excepciones- su producción. Pero la pandemia del COVID-19 no solo se ha traducido en un congelamiento de la economía (que desencadenará en una crisis económica de escala global) sino también en cambios de conducta que aún no se configuran por completo. Otra vez China, donde la emergencia comienza poco a poco a dar paso a una relativa normalidad, es un buen ejemplo: allí, la intención de compra de autos en gente que no lo tenía hasta antes de la emergencia, llegó a un 72%.

El estudio fue aplicado en China por la consultora Ipsos y fue publicado en marzo. La encuesta revela cómo cambiaron las tendencias de transporte de las personas. Si antes de la pandemia un 34% de los encuestados prefería un auto para transportarse, esa cifra llega actualmente al 66%. Asimismo, si el 56% estaba dispuesto a movilizarse en bus o metro, ese ítem bajó a menos de la mitad: ahora solo un 24% está dispuesto a moverse en transporte público. Las motos mantuvieron el 45% de aceptación.

WUHAN, CHINA - JANUARY 25 2020: A masked man walks in the street in Wuhan in central China's Hubei province Saturday, Jan. 25, 2020. The city struck by the 2019-nCoV virus will ban private traffic starting on Sunday, prompting citizens to a shopping spree of necessities and groceries.

Entre aquellas personas sin un auto, el deseo de tener uno aumentó a 72%. De ellos, el porcentaje se desglosa entre aquellos que desean fuertemente tener uno (39%), como prioridad, y aquellos que quieren igualmente comprar uno (33%), pero en cuyo caso no es lo primordial en este minuto. Si se analiza los datos, entre las razones más apuntadas para tener un nuevo auto están: Porque reduce el riesgo de infección, con 77%; para cumplir las necesidades de la familia (51%); porque el transporte público no es seguro (50%); importancia de un uso flexible (48%), entre otros.

La venta también cambia

Ipsos también muestra que la compra y venta de autos nuevos se adapta a las nuevas realidades. El 42% de los encuestados refleja que, especialmente en regiones más afectadas por el virus, que tienen un mayor interés en la compra online de un auto. El 79% se declara a favor del servicio a domicilio en la posventa y entrega a puerta.