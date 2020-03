Se suspende la fecha de Qatar del World Superbike por el coronavirus

El Circuito de Losail, en Qatar, no verá la acción del World Superbike a partir del 13 de marzo, como estaba planeado, en otra de las consecuencias del avance del coronavirus para el deporte. Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna (dueña de los derechos de la competencia), confirmó la cancelación de la ronda en ese país del Medio Oriente justo un día después de que el MotoGP hiciera lo propio, aunque en la máxima serie mundial se correría un fin de semana antes, vale decir el próximo 8 de marzo.

Ezpeleta declaró que “nosotros sabemos lo que nos cuentan”, con respecto al avance del coronavirus: “Este fin de semana durante el sábado saltó el tema, lo estuvimos hablando. Creíamos que lo teníamos prácticamente arreglado después de muchas conversaciones con el Ministerio de Sanidad y Deportes de Qatar. En la mañana del domingo estaba prácticamente solucionado, porque los vuelos que llegaban de Italia les tomaban la temperatura y no había mayor problema, pero a mediodía llegó un vuelo procedente de Roma y ya no les dejaron entrar a ninguno. Los que entraban les hacían estar 14 días en cuarentena, o volverse a Italia”, señaló.

En esa instancia Dorna ofreció la posibilidad de usar un vuelo privado para intentar llevar a Doha a todo el personal italiano: “A partir de ahí hablamos con las autoridades sobre distintas posibilidades, quisimos entender si eran vuelos procedentes de Italia o ciudadanos italianos, y al final era todo. La primera solución fue hacer un chárter con todos los italianos desde otro país, y traerlos desde allí, pero al final esa solución no se pudo tomar, y como las motos de Moto2 y Moto3 ya estaban allí porque hemos tenido test la semana pasada, pues continuaremos el GP con Moto2 y Moto3”, señaló

El ejecutivo español y CEO de Dorna agrega que pensaron en hacer un vuelo desde Niza con un número reducido de italianos y ciudadanos residentes en el país europeo, que habían estado en el país durante los últimos 14 días.

Carmelo Ezpeleta - CEO Dorna

¿Por qué no se propuso un cambio de fecha?

El mandamás de Dorna, fue consultado sobre por qué no se ha propuesto un cambio de fecha en lugar de cancelar la carrera, a lo que él contestó: “en principio no tenemos previsto cubrirlo porque hay un problema añadido en este caso, porque lo más lógico habría sido buscar otra fecha, es complicado porque tenemos 20 grandes premios. El problema es que Qatar, inmediatamente después de la carrera de Superbike que también se va a cancelar, empezaba las obras para la homologación del año que viene. Normalmente Superbike era a final de año, este año se ha adelantado y se hacía la semana siguiente de MotoGP porque luego empezaban las obras de remodelación para tenerlo homologado para el año que viene. No había otra fecha, y ya que Moto2 y Moto3 están allí, hay que tener consideración y hacer la carrera”.

Ezpeleta va más allá y se pregunta si la epidemia de coronavirus es más compleja de lo que los gobiernos reconocen: “Es un tema un poco extraño, pero son los gobiernos quienes toman las decisiones. Si es parecido a la gripe... bueno, cada año muere una serie de personas, que es lamentable, pero son personas que ya tenían otros síntomas. Eso es lo que dicen, pero mientras que tenemos una lista con los contagiados por Coronavirus cada día, con el estado de todos, no tenemos lista de gripe, que teóricamente está muriendo más gente si es verdad lo que han contado. No sé cómo puede ser un virus como el de la gripe, luego nos dicen que la gripe tiene más problemas durante el año y un mayor número de fallecidos, y ahora no se dan cifras de fallecidos día a día de la gripe [...]”

Independiente de lo ocurrido, el hombre a cargo del campeonato no se perderá la primera cita del año en Losail, aunque solamente sea con los pilotos del Moto2 y Moto3. “Yo voy mañana a Qatar para las carreras de Moto2 y Moto3 y solucionar el problema de las motos que están allí, porque las MotoGP sí que están allí”, estableció el español, que en los días venideros tendrá que ver la logística de mover todo el paddock del motoGP con buena parte de sus empleados fuera de Qatar gracias a los estragos del coronavirus.