Sergi Ariola: "La pandemia ha sido devastadora”

Hace dos años estaba en la ruina total. Sergi Arola, uno de los chefs más re-conocidos de España y Europa, quien llegó a os-tentar dos estrellas Michelin, declaraba públicamente y sin vergüenza que estaba sumido en deudas.

Los medios españoles se dieron un festín y detallaban cada paso del chef, que se hizo conocido en nuestro país por su participación en la tercera temporada de Master Chef. “Hundido, descentrado, sin un euro, deshecho”, eran algunos de los titulares que inundaban las portadas de revistas de papel couché, hasta emblemáticos periódicos como El País.

Pero la vida da segundas oportunidades. A veces también terceras. Y eso bien lo sabe Sergi Arola, quien está nuevamente en Chile para ser uno de los cuatro chefs que coman-darán la nueva apuesta de entretención “Oye al Chef” y que debutó el pasado jueves en Chilevisión, com-partiendo pantalla con tres grandes amigos: Yann Yvin, Ennio Carota y Christopher Carpentier. Acelerado y apasionado. Así se le escucha al otro lado del teléfono a este cocinero oriundo de la capital catalana, hincha acérrimo del equipo de fútbol Barcelona, amante de la música y de las motos, y que pasa los últimos días de cuarentena obligada -debido a que viene llegando de España- en el departamento de su polola, Francisca Laree, la enfermera chilena que le robó el corazón hace un año, y quien se lo dejó por 15 días.

Declara abiertamente que esta cuarentena ha sido una eternidad, que muere por ver a Francisca y que odia el término “nueva normalidad” como lo define el presidente de España. Dice, además, que tal como lo hace en su cocina, hoy fusiona su es-pañol con los modismos chilenos... Y es que este chef, padre de dos hijas, no tiene fecha de regreso y espera quedarse por estos lados una larga temporada.

¿Cómo te ha afectado la pandemia?

Ha sido devastadora. No solo para mí, sino para la industria del turismo y de la gastronomía de España. Esto ha sido como un tsunami y no hay otra definición para lo que estamos viviendo. Ha ido de punta a punta arrasando con todo.

¿Cómo crees que será el impacto de esto en España?

De mis años, nunca había visto nada remotamente parecido. Creo que el impacto es pronto para calibrarlo, pero el panorama es desolador. Y esto es básicamente porque hoy estamos viviendo la segunda ola, y creo que esta será peor, porque el confinamiento será por barrio, segregado, por lo que será tremendo y afectará más a los barrios con menos recursos. Tengo miedo de lo que pueda pasar en España, creo que podríamos entrar en una espiral de disturbios que no se ha visto en años en mi país y eso es muy triste, porque tampoco veo cuál es el camino para salir, excepto el autocuidado..., pero ¿de qué sirve que un individuo sea responsable, si hay cientos que no lo son? Y eso debería de avergonzarnos como sociedad.

La otra salida es imponer disciplina más allá de las libertades e imponer nuevamente un confinamiento obligatorio total por la fuerza, que a mi parecer no es una solución en democracia.

¿Cómo crees que le puede afectar a Chile en el rubro gastronómico?

La pandemia es una situación muy grave, fundamentalmente no porque me afecte a mí o mis colegas, sino con todo lo que conlleva. Muchas veces no estamos conscientes de lo que es la gastronomía. Chile es un país que llevaba un desarrollo sostenido en el turismo, lo dicen los premios que ha logrado, construyendo un turismo de calidad, y para eso necesitas capacidad hotelera, de gastronomía. Hay miles de familias que hacen que eso sea posible: agricultores, recolectores, ganaderos..., etc. Cuando hablamos de restauran-tes, no tenemos que quedarnos en la foto corta. Sin embargo, soy positivo, creo que Chile, a diferencia de España, donde el turismo duro representa el 12% del PIB y a eso hay que sumarle todo lo otro, está recién comenzando y saldrá a flote mucho más rápido de lo que incluso se cree. El impacto es muy grande, pero no es tan determinante, es cuando hay que aprovechar que aún no se da el turismo masivo. Hoy, creo que tienen la oportunidad de aprovechar este punto suspensivo y replantearse de cierto modo, y así tratar de ayudar el desarrollo del turismo sustentable y con ello la economía del país.

Es una mirada muy positiva...

Es que lo que más admiro de Chile es su capacidad para sobreponerse a desastres de la naturaleza, que son imposibles de predecir. Esa fuerza que tienen como país es alucinante, vives y te repones a ellos. A mí me da la sensación, como extranjero que ama este país, que deben ver la pandemia casi como una cosa que va a pasar. Suena frívolo, pe-ro yo creo que esto no es nada comparado a los golpes que reciben de la naturaleza. ¿Cómo no se van a levantar de este bichito? Y vaya que sabes de levantarse.

¿Cómo te sobrepones a una crisis financiera tan grande como la que viviste hace algunos años?

Yo me fui a la misma mierda y aquí estoy. En 2005 parecía que no se movía nada en España si no estaba yo, y me fui a la chucha. Qué suma deprimirse y pensar que todo va a salir mal. Es mejor pensar que las cosas salgan bien está en tus manos.

¿Cómo sales entonces?

Trabajando mucho y haciendo las cosas cada vez mejor. Como he dicho siempre: tengo dos manos, soy trabajador y no me importa arremangarme y hacer lo que haya que hacer. Tirar para adelante de la mejor manera.

» Su nueva musa

El mal momento económico que vivió hace algunos años le costó no sólo sus restaurantes, sino también quiebres emocionales y un par de crisis de angustia. “Yo creo que lo que me salvó en ese momento es que amo mi profesión. Esta es mi profesión y me apasiona. Me siento bendecido, porque tengo la suerte de que me dedico a lo que más me gusta, me gano la vida con ello y la gente me lo reconoce. Es harto difícil que coincidan las tres cosas y que, además, sea una profesión que te pueda acompañar toda la vida. Me siento bendecido por mi profesión, y no es comparable con mis otras pasiones, como la música o las motos”.

Dice tener nervios de acero -excepto cuando juega el Barcelona-, pero, además, advierte que “he llegado a un punto de mi vida que he sido ca-paz de combinar todas las cosas que me importan, tanto a nivel familiar, profesional y personal”.

El resultado de eso es que siente que hoy estamos frente al Sergi más equilibrado que ha existido. “Miro atrás, veo este último año y me parece que nunca he estado tan centrado, nunca he estado tan completo en mi vida”.

Una parte de esta estabilidad se la da su trabajo en Chile, país que conoció hace más de una década, cuando asesoró la apertura del restaurante del Ritz Carlton Santiago, aunque cuando le dijeron Santiago, más bien pensó que era la ciudad homónima Compostela y recién cayó que tenía que cruzar el Atlántico cuando tuvo el pasaje de avión en sus manos, 24 horas antes de partir.

Dice que fue amor a primera vis- ta con nuestro país, que se enamoró apenas vio la Cordillera de los Andes desde el avión, y que jamás imaginó que trabajaría en la televisión local, hasta que lo llamó Sergio Nakasone, el gurú de los reality show chilenos.

Si bien lo querían para la primera temporada de Master Chef, sólo llegó para la tercera edición, y luego el año pasado el mismo equipo de Nakasone lo contactó para el Discípulo del Chef y ahora para Oye al Chef, de Chilevisión. Dice que apenas le llegó el ofrecimiento, no lo dudó, que trabajar con superdotados en lo suyo es un privilegio y que uno debería de rodearse siempre de gente mucho mejor que uno en todo.

“Cuando comencé a hacer televisión con Sergio, descubrí lo que era, mi experiencia había sido muy distinta antes y esto fue un descubrimiento demasiado fascinante”, explica.

Se siente querido en Chile por el público, que cuando anda en Metro no se siente acosado, muy por el contrario, solo hay muestras de respeto y admiración. “Ustedes son un pueblo muy cariñosos y yo no le tengo miedo a la gente cariñosa”.

El segundo motivo para que Arola se sienta en su momento más equilibrado es la “Fran”, como la llama él. "He encontrado mi alma gemela. En la vida puedes encontrar al amor de tu vida, la mujer de tu vida, pero lo que realmente es muy difícil es lograr encontrar a tu alma gemela y ‘Fran’ es eso para mí. Mucho más de ser una mujer increíble y que admiro en todos los aspectos, es muy brillante profesionalmente, que vive su trabajo. La admirable es ella, no yo..., yo lo máximo que puedo hacer es engordar a una persona, ella salva vidas.

¿Qué pasa entonces con tu vida y tus proyectos?

Como dice Jorge Valdano, voy a ir partido a partido... Hoy estoy en Oye al Chef, luego vamos a ver si salen más cosas, tengo un par de proyectos acá y estoy seguro de que alguno saldrá. Tengo una gran amistad con Ennio, Yann, Chris y Naka, seguro que haremos algo más juntos. Iré partido a partido..., pero lo que respecta a mi relación, no. Ahí es todo.

No tiene ningún sentido estar lejos de Francisca, quiero estar a su lado, quiero pasar el resto de mi vida con ella. Ella me aporta todo lo que he buscado por años, me da seguridad, estabilidad, me aporta constancia, equilibrio, es una persona que puedo hablar de cualquier cosa. Es que no puedo pedir más.

¿Imaginaste que ibas a terminar por estos lados?

No, pero estoy encantado. Más que feliz