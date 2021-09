Sergio Villaronga se impone en el estreno del nacional de motocross Chile MX

La emoción del motocross volvió con fuerza. El Campeonato Nacional de la prueba offroad de dos ruedas, el Chile MX, tuvo su debut en el Rancho Tudor de Valdivia de Paine donde Sergio Villaronga se adjudicó la jornada inaugural al imponerse en las dos mangas de la categoría MX1, mientras la pilota Ignacia Riveros se impuso en la serie para mujeres.

“Fue un día increíble. El regreso del Campeonato lo estábamos esperando, y resultó mejor de lo esperado, con una pista en gran estado, un nivel muy alto de los pilotos y una organización increíble, lo que es muy bueno para que suba el nivel en Chile. En cuanto a la fecha, quedamos muy felices, ya que fue muy complicada, fue una carrea muy estratégica, donde lo más difícil era poder aguantar con el físico. Por eso buscamos desde el comienzo largar en punta para no quedar con tierra y luego mantener el ritmo. Y aunque uno siempre tiene la idea de ganar, había llegado a esta fecha con la mente tranquila, quería disfrutar y por suerte salió todo como lo planeamos”, precisó el piloto de 21 años, quien sumó su primera victoria en la serie principal, pero que en su historial ya cuenta con el título de la categoría MX2.

La jornada disputada en el circuito ubicado en Valdivia de Paine tuvo emoción de principio a fin, con cerca de 250 pilotos sobre la pista y miles de personas que disfrutaron con las diferentes categorías en competencia, donde también destacó el triunfo de Jeremías Israel (Master A) y la alta presencia femenina.

En la serie Mujeres, la más rápida fue Ignacia Riveros, quien se impuso en las dos mangas y paso a encabezar el campeonato con el máximo de puntos.

“Fue un tremendo evento, se pasó la producción, disfruté mucho la carrera, quedé feliz con el triunfo en mi categoría y con el premio que me dieron por pilota destacada. Me sorprendió el nivel de mis compañeras, sabía que sería complicado, estaba la Vale Galaz que también lleva un tiempo corriendo en Estados Unidos, pero logré hacer la carrera que quería, y pese a que no partí bien, pude ir avanzando, seguir las huellas de las primeras vueltas y ver dónde era más rápida para sacar ventaja”, comentó tras su triunfo la campeona latinoamericana, quien ahora reresará a Estados Unidos para seguir con su calendario.

En cuanto al regreso del campeonato, Patricio Cabrera, corredor nacional y director general de Chile MX 2021, comentó que “estamos felices con el regreso de campeonato de motocross nacional. Esta primera fecha del Chile MX fue un éxito. Tuvimos una increíble participación en cada una de las categorías y un público que participó de manera activa y respetando todo lo exigido por la crisis sanitaria. Se notaba que se echaba de menos este tipo de actividades, y logramos ofrecer un fin de semana redondo, con tremendos pilotos de todo Chile y mucha adrenalina. Así que ya preparando todo para la próxima carrera”, expresó Patricio Cabrera, corredor nacional y director general de Chile MX 2021.

El Campeonato Chile MX continuará con la segunda fecha los días 16 y 17 de octubre, en el circuito Abarzúa MX Park, en la Región de la Araucanía.