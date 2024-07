¿Servicio de gasolina a domicilio? Sí, existe, mira cómo funciona

Ir a la gasolinera a recargar combustible, es un trámite al que muchos le hacen el quite hasta el último minuto. Pero si existiera una aplicación a través de la cuál encargar este servicio mientras el auto está estacionado en la calle, ¿la usarías?

No, no te hagas ilusiones, no existe en Santiago de Chile, aunque sí en una de las ciudades más ricas del mundo. Nos referimos a Dubai, una de las perlas de los Emiratos Árabes, llena de lujosos centros comerciales, altísimos rascacielos y autos al alcance de muy pocos conductores.

Allí existe una empresa de servicios de movilidad llamada Cafu, la cual entre sus asistencias más destacadas se encuentra la de recargar combustible por encargo. A través de su app, se encarga dicho servicio, indicando dónde está estacionado el vehículo, de qué modelo se trata, el combustible que necesita repostar y la cantidad. El pago se realiza también por el mismo medio.

Eso sí, los técnicos no entran a garajes subterráneos ni similares, por lo que o el dueño saca el auto fuera o se acuerda el recargar en otra ubicación. A no ser que no encuentren el vehículo o tengan problemas, los operarios no llamarán al dueño del vehículo para nada: llegarán, localizarán el auto, llenarán el depósito y se marcharán.

Se estarán preguntando cómo lo hacen para abrir la tapa del depósito, pues bien resulta que en Dubai los autos quedan abiertos. Un impensado por estos lares.