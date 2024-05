“Si ganamos en Chile, vamos a ganar en otros países”

El Salón de Beijing vivió una de sus ediciones más importantes del último tiempo, con decenas de novedades mundiales. La muestra china, que se alterna año a año con Shanghái, demostró la fuerza de los autos eléctricos y la estrategia que toman los grandes fabricantes locales de subdividir su gama de productos y dar paso a distintas marcas más específicas.

El Grupo Chery es uno de los principales exponentes de esta apuesta que busca ofrecer productos más personalizados a los distintos usuarios y las nuevas marcas Omoda y Jaecoo son los actores de una aventura que pretende pasar de 160 mil unidades vendidas en 2023 a 1,5 millones de unidades en 2030 entre ambas firmas.

Omoda lleva unos meses en Chile y su ingreso con el Omoda 5 ha sido importante. Jaecoo, por su parte, acaba de debutar con el modelo Jaecoo 7. Las dos marcas pertenecen al Grupo Chery y tras el reciente Salón de Beijing visitamos sus cuarteles generales para conocer lo que viene y el lugar que tiene Chile en sus planes.

Los “headquarters” están ubicados en la ciudad de Wuhu, distante a más de 1.100 km de la capital de China. Allá nos desplazamos en un tren de alta velocidad y tardamos poco más de seis horas. El transporte terrestre de largas distancias funciona de manera impecable en este enorme país.

Wuhu es una ciudad relativamente pequeña en China, con poco más de 3,6 millones de habitantes. Sin la vanguardia o las luces de Shanghái, gran parte de su actividad económica gira en torno al Grupo Chery.

La fábrica no tiene nada que envidiar a cualquier otra. Es de última generación. Instalada en un espacio que supera los 830 mil metros cuadrados –unas 120 canchas de fútbol- la tecnología es pilar clave, con sectores donde casi se ven sólo máquinas robotizadas.

En ese escenario moderno y sólido se levanta el ambicioso proyecto del Grupo Chery, donde Europa aparece como uno de sus próximos desafíos.

El Viejo Mundo es esencial en el plan de Omoda y Jaecoo porque entrega un estándar de calidad que todavía algunos se atreven a cuestionar. Y con el anuncio de una planta en España, confían en tener las armas para competir contra las marcas tradicionales en su propia casa.

Chile también brilla en el horizonte de estas dos marcas, las cuales se comercializan directamente por el Grupo Chery, a diferencia de Exeed y Chery que en nuestro país son representadas por Astara.

Para conocer esos nuevos pasos de ambas marcas, conversamos con Charlie Zhang, Vicepresidente de Chery International y responsable de Omoda y Jaecoo en las regiones de Centro y Sudamérica.

Mr. Charlie es un ejecutivo de estilo directo, lo que se agradece más cuando el tiempo para conversar es acotado. Su discurso no entra en controversias, sino que enfoca sus energías en potenciar la estrategia para ver crecer el proyecto. A Chile lo conoce bien, ha estado en el país un par de veces y su confianza en lo que puedan hacer Omoda y Jaecoo es absoluta.

Charlie Zhang, vicepresidente de Chery International

La conversación entonces se hace simple y no escapa a diferentes temas. Ni siquiera elude la consulta sobre el arribo de Chery Group y si es que eso redundará en la salida de Chery y de Exeed de Astara, tal como ocurrió con MG en su momento.

“Creemos en una relación mutuamente beneficiosa. Y tenemos que respetar la forma en que hemos estado haciendo negocios durante los últimos 20 años. Es confianza mutua y tenemos que mantener ese valor. Nosotros valoramos nuestra asociación, así que no tenemos ninguna consideración para reagrupar todas las marcas bajo un paraguas, bajo una sola empresa”, precisa Mr. Charlie.

¿Cree que el presente de la industria automotriz le pertenece a China?

Los estadounidenses, alemanes, coreanos, japoneses, en diferentes etapas históricas tomaron la delantera en las transformaciones del automóvil. Y ahora China tiene una nueva era. Como referencia, el año pasado en China la cuota de mercado de los OEM (fabricantes de equipos originales) chinos es más del 51%. Pero si nos fijamos en los eléctricos, contando los PHEV (híbridos enchufables) y BEV (100% a baterías), e incluso los REEV (eléctricos de rango extendido), la cuota de mercado de las marcas chinas es aún más del 84% en China.

Así que las empresas chinas, obviamente, toman la delantera en la electrificación. Creo que las empresas chinas tienen una fuerza muy grande y ventajas sobre los otros OEM tradicionales y también tiene una cadena de suministro muy establecida, incluyendo baterías, motores eléctricos, controles eléctricos, cabinas inteligentes, conducción autónoma, en general, todo este tipo de tecnologías.

Así que creo que representa una oportunidad única y sin precedentes para los OEM chinos, incluyendo Chery. Pero, por otro lado, siempre he creído que la industria del automóvil es lo suficientemente grande, el mundo es lo suficientemente grande, y nuestra filosofía es creer en una situación en la que todos salgan ganando.

¿Cómo ve esa situación?

Creo que en el futuro va a haber más colaboraciones o cooperaciones entre diferentes fabricantes de equipos originales. Tal como nosotros tenemos asociaciones, otros fabricantes tienen asociaciones en Chery, compartimos la tecnología, y codesarrollamos los productos, tenemos una asociación mutuamente beneficiosa. Y nuestra filosofía empresarial es muy clara, no queremos hacer el negocio a costa de que otras personas lo pierdan. No, no es un juego de suma cero, creemos firmemente que el mundo es lo suficientemente grande y el mercado es lo suficientemente grande, siempre que tengamos una filosofía común y podamos trabajar juntos para crear un mundo mejor.

Sobre la industria, ¿cree que será totalmente eléctrica?

Si nos fijamos en el mercado de China, la tendencia es muy obvia. Cuando un auto se convierte en eléctrico, es más inteligente e interconectado. Por ejemplo, en nuestra nueva generación de autos, vamos a tener la conectividad del auto, lo que significa que va a haber conexiones sin fisuras entre los autos, con los teléfonos móviles, incluso con los electrodomésticos. Se podrá localizar incluso con los teléfonos los autos cercanos, se podrán encender, apagar los motores, el aire acondicionado y localizar las estaciones de carga más cercanas. Creo que la movilidad, si el auto se convierte en eléctrico, podría ser aún más rápida y más conveniente.

Y Chile, ¿será relevante para Omoda y Jaecoo?

China es un socio comercial de Chile, le compra minerales, cerezas, vinos y muchas otras cosas a Chile. Durante mucho tiempo Chile ha tenido una política muy abierta a China con el tratado de libre comercio, pero también muchos países están en ese sistema, donde no hay discriminación para las marcas chinas ni las tradicionales, y eso significa que, si tenemos éxito en Chile, podemos tener éxito en otros países, porque nos proporciona igualdad de condiciones. Y tenemos que ser competitivos. Ahora, creo que lo estamos haciendo bastante bien, ya estamos con Omoda y con Jaeccoo vamos a estar aún mejor. Por eso siempre le digo a mi gente, tenemos que mejorar nuestra competitividad. Es como un campo de batalla, si ganamos en Chile, vamos a ganar en otros países, porque hay que competir contra las otras marcas.

En ese proceso de competencia, imaginamos que la electromovilidad será uno de los ejes para Omoda y Jaecoo.

Obviamente la electrificación será muy importante para nosotros El primer modelo electrificado que vamos a llevar es un Omoda 5 EV, lo lanzaremos muy pronto en Chile. Y además del Jaecoo 7 con ICE (motor de combustión interna) también vamos a tener Jaecoo 7 PHEV.

Luego tendremos el Jaecoo 8, ICE y PHEV y también el Omoda 7, ICE y PHEV. En el futuro vamos a tener toda la línea para Omoda y Jaecoo 100% electrificada.

Por último, ¿por dónde pasará la diferenciación de marcas?

Omoda y Jaecoo van a proporcionar a los clientes diferentes cadenas de energía. Cubriremos ICE, HEV, PHEV y BEV y probablemente en el futuro REEV también. Omoda será la línea crossover, tiene una propuesta de valor muy clara y es única, diferente, y eso es lo que queremos ofrecer a los clientes, algo diferente. En el caso de Jaecoo queremos destacar las prestaciones todoterreno de la marca, incluyendo la tracción total PHEV. Eso dará a los clientes una experiencia muy diferente.