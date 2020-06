Skoda deslumbra con la camioneta conceptual Mountiaq

Este lunes Skoda presentó a través de su página oficial y de redes la camioneta prototipo Mountiaq. Nacida como un proyecto de jóvenes estudiantes del Skoda Vocational School, el vehículo conceptual fue desarrollado sobre la plataforma del familiar Kodiaq que se comercializa en nuestro país.

En total fueron 35 los alumnos que tomaron parte en el proyecto, el cual a su vez requirió de más de 2 mil horas de trabajo durante ocho meses. "Construir el Skoda Mountiaq con nuestras propias manos fue una oportunidad única para todos nosotros, ya que fuimos capaces de usar nuestro know how teórico en la práctica", dijo Petr Zemanec. "También nos beneficiamos de las relaciones que establecimos con estudiantes de otras áreas. Nunca olvidaremos estas horas de trabajo que hemos invertido para dar vida a una pick up única", agregó el estudiante.

De acuerdo con el comunicado de la firma asentada en Mladá Boleslav, República Checa, la Mountiaq mide 4.999 mm de largo -con 2.788 mm de batalla, 2.005 mm de ancho y 1.710 mm de alto, y pesa 2.450 kilogramos. El despeje al suelo fue ampliado hasta los 29 centímetros, mientras que las ruedas emplean llantas de 17 pulgadas Rockstar II.

Bajo el capó, este modelo experimental, que ya muchos quisieran ver en serie monta un propulsor bencinero 2.0 TSI de 190 caballos.