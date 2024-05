Tesla actualiza la Cybertruck y ya no puede rebanar frutas y verduras

Tesla no lo ha pasado bien con su camioneta Cybertruck. Desde antes de su lanzamiento los problemas se han sucedido, aunque de todas maneras se ha convertido en un modelo que muchos famosos quieren tener.

Pero eso no quita que las complicaciones hayan quedado atrás. El último caso se vivió con temas de seguridad, puesto que algunos usuarios comenzaron a subir videos en redes sociales donde se veía a la camioneta rebanando pepinos, zanahorias y salchichas con la tapa del capot cuando se cerraba.

El hecho, bastante preocupante debido a que los sensores no reconocían el objeto, llegó a un punto de mayor tensión cuando un YouTuber puso su dedo y no podía sacarlo. Para su fortuna, no le cerceno el dedo y ahora podrá contarlo como humorada.

La situación se hizo conocida cuando el canal de Jeremy Judkins -170 mil suscriptores- compartió el video titulado “NO metas el dedo en el capot del Tesla Cybertruck”.

En la publicación, se aprecia una serie de ejercicios con distintas frutas y verduras, donde queda en evidencia que los sensores de la tapa que se cierra de manera eléctrica, no reconoce el obstáculo y sigue su camino hasta cerrar con fuerza, lo que provoca que zanahorias, platanos y pepinos se partan por la mitad.

Pero el tema fue más allá y el YouTuber decidió comprobar si con su brazo, mano y dedos sucedía algo similar.

Con el brazo funcionó todo bien y el capot eléctrico detuvo su marcha. Lo mismo sucedió con el brazo. Ahora, con el dedo la suerte fue distinta y la tapa se cierra, presionando el dedo del joven que intentaba sin éxito sacarlo.

“Me cagué por un segundo por mi dedo, no voy a mentir. Se me quedó trabado y me asusté un poco porque no sabía cómo abrirlo, estaba medio atrapado”, comentó mientras enseñaba a la cámara la herida que le quedó en el dedo, el que se liberó cuando el sistema detectó que había un grado de resistencia al cierre.

La situación, que puede parecer absurda si se piensa en un adulto intentando que se cierre el capot con el dedo en el camino, podría no ser tan descabellada si algún niño realiza la acción sin saberlo.

La prueba de Top Gear

El programa Top Gear realizó una prueba de la Cybertruck. El encargado del test, Jack Rix, además del manejo, puso el tema de la tapa y lo peligroso que podría ser.

Pero con la prueba que realiza Rix no ocurrió lo mismo y la tapa se detuvo ante los pequeños obstáculos, por lo que el propio editor del programa indicó que Tesla habría implementado una actualización de seguridad.

Según se indica en el sitio Fayerware, Sawyer Merritt, un inversionista de Tesla y defensor de la marca, explicó que la Cybertruck del video de Top Gear ya contaba con la actualización de software que incluye una mejor detección de objetos en los sensores frontales y traseros de las puertas.

De esta manera, la Cybertruck empieza a dejar atrás otra historia controvertida.