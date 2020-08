“The Racers that Stopped the World”: Jaguar estrena documental de la historia tras el desarrollo de los frenos de disco

Hace unas semanas te contábamos de la tradición racing europea nacida en la década del 20 del siglo pasado, que decantó en los tradicionales colores de Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido. Así, te detallamos el porqué los autos británicos corren con el tradicional verde trébol. Ahora, un trabajo de Jaguar se propuso rescatar otro apasionante adelanto apurado y logrado en la arena motorsport: los frenos de disco. Es la trama central de The Racers that Stopped the World, un documental que la firma del felino estrenó en plataformas de streaming y que mañana viernes se emite por la televisión por cable en el Reino Unido.

The Racers that Stopped the World, que podría traducirse literalmente como “los corredores que detuvieron el mundo”, tiene un elenco de excepción. Cuenta con la participación de los pilotos Jackie Stewart, Norman Dewis y Sir Stirling Moss, quienes en su minuto fueron estelares en el desarrollo de esta tecnología testeada en carreras como la célebre Mille Miglia. “El C-Type cambió el motorsport por completo. Fue algo adelantado a su tiempo”, dice Stewart, ex piloto de Fórmula 1. Hay que resaltar que los frenos de disco fueron un adelanto traído desde la aeronáutica.

Otro de los entrevistados sostiene que casi todos abandonaron la idea de traspasar los frenos de disco a los autos de competición, por ser algo muy difícil de desarrollar. Pero, en Jaguar trabajaron con esmero y lo plasmaron en el C-Type tipo barchetta de discos a las cuatro ruedas que venció en las 24 Horas de Le Mans de 1953. Tras el volante estaban los fallecidos Tony Rolt y Duncan Hamilton.

Dicen que los adelantos más importantes nacen siempre al calor de la competición... y vaya si no es la verdad.

“En 1952, los autos estaban siendo cada vez más rápidos y potentes, pero los frenos de tambor luchaban por contenerlos. Dos leyendas: Sir Stirling Moss y Norman Dewis OBE, pusieron en riesgo sus vidas para testear esta nueva tecnología en miles de millas en una carrera en Italia, la Mille Miglia”, dice la cuenta oficial de Jaguar en el Reino Unido.

¿Tendremos este estreno pronto para todo el mundo?