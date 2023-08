Toyota Land Cruiser rompe récord mundial y avanza a 30 metros bajo el agua

El Toyota Land Cruiser hace noticia en los últimos días. El histórico todoterreno verá una renovación mayúscula en las próximas horas y para esperar la develación llega desde Australia una llamativa noticia que demuestra sus enormes capacidades.

El protagonista de la historia es un Toyota Land Cruiser de 1978 que fue transformado en eléctrico. Con esta configuración, los dueños lo sumergieron en el puerto de Darwin donde pudo avanzar más de 7 kilómetros a casi 30 metros bajo el agua.

Pero, ¿cómo se les ocurre hacer esto? No es primera vez que se mete un Land Cruiser al agua de esta manera, de hecho, en 1983 se hizo un intento similar, pero el todoterreno chocó contra después de recorrer tres kilómetros.

Esa historia quedó en el recuerdo, pero no se olvidó. Y ahora se retomó la idea con un grupo de ingenieros y buzos profesionales, quienes apostaron a que el Land Cruiser eléctrico al que llamaron “Mudcrab” (cangrejo) sería capaz de lograr la proeza y establecer una nueva marca mundial de vadeo.

El modelo de color naranja dispone de un motor eléctrico de 120 caballos de fuerza (88 kW) conectado a la transmisión original, además de tener una batería de 32 kWh.

Como es lógico, para no sufrir problemas y aislar el agua, el sistema eléctrico se impermeabilizó, pero se mantuvieron los diferenciales y la transmisión. Los neumáticos de 37′' se llenaron de agua para evitar que flotara.

En esta verdadera odisea participaron 30 buzos al mando del vehículo, los que se fueron turnando cada 15 minutos manejar.

La aventura se inició a las 9.00 AM y se extendió por 12 horas, cinco más de las presupuestadas por el lodo y la arena del lecho marino. A eso se sumó inconvenientes como una tubería que estaba en el fondo marino, lo que fue resuelto sin mayores problemas para poder cruzar el puerto y sumergir en una playa donde los ocasionales visitantes celebraron el éxito de la misión.

Crédito: https://www.abc.net.au/news

Tras el acontecimiento, Glen Summers, miembro del equipo, comentó que “no me interesaría hacer esto en un Land Cruiser más moderno, el de la Serie 40 es perfecto para esto. No tiene que estar registrado y no necesitamos nada de seguridad, porque estamos manejando muy despacio… de 1 a 3 kilómetros por hora”.

Con esto, el Land Cruiser batió el mundial del viaje submarino más largo en un auto y el más profundo realizados en un vehículo.

Sin duda, una travesía impresionante que sirve para esperar con más ansias la llegada del nuevo Toyota Land Cruiser.