Un Nissan GT-R enciende el camino de Coco Zurita hacia el drift

Hay personas que se les hace complejo quedarse quietas y ver pasar los días sin nuevos proyectos que les apasionen. Almas vivas conscientes de lo rápido que se van los años y que no están dispuestas a ver pasar las horas solo como espectador.

Uno de ellos es Coco Zurita. El rider chileno, medallista en los X Games y figura mundial del BMX Freestyle, es un apasionado de los autos desde niño por herencia de su padre y aunque lo suyo pueda ser las dos ruedas, desde hace años también coquetea con la gasolina, la velocidad y las tuercas.

Por sus manos han pasado decenas de autos, desde emblemas japoneses como el Mitsubishi EVO y el Nissan 350Z, a bestias más poderosos como la Clase G de Mercedes-Benz o súper deportivos como el McLaren 650S con el que recorrió Santiago e hizo un videos de gran factura. Incluso, se ha presentado con sus vehículos en ferias de enorme impacto, como el SEMA Show, y ha sido parte de competencia de e-sport con figuras como Pierre Gasly y Travis Pastrana.

Hoy el deportista nacional se enfrenta a otro desafío y empieza a abrir la puerta para nuevas aventuras, aunque reconoce que “me quedan muchos años en el BMX Frestyle”.

El nuevo objetivo, siempre en paralelo a la bicicleta, apunta a ser parte de competencia de drif, carreras de autos que van derrapando y avanzando prácticamente de costado. Este deporte comenzó de manera profesional en Japón y pronto se expandió a otros países.

Pero Coco Zurita sabe que no es llegar y subirse a un auto. Hay un proceso de aprendizaje que comenzó hace un tiempo y que ahora da un nuevo paso con la creación y el desarrollo de un deportivo. Y no uno cualquiera, sino que uno montado sobre un NIssan GT-R.

“Estamos trabajando hace unos meses en este auto. El GT-R es un emblema y la idea es tenerlo terminado en junio. Queremos presentarlo de manera impactante y ojalá que sea Jay Leno sea el primero que encienda el motor cuando esté listo”, dice Zurita.

Siempre has destacado en el BMX, ¿cómo surge esta idea de probar suerte en un deporte motor?

A medida que armábamos el GT-R me empezó a picar el bichito y empecé a averiguar sobre las competencias, cómo participar, qué se puede hacer y me está entrando el bichito de poder competir en drifting. Es algo que se ve en el horizonte, si bien soy deportista de BMX Freestyle y lo voy a seguir siendo, pero con temporada baja y con tiempo libre, creo que es una muy bonita oportunidad para meterme a otro deporte, conocer gente y probar suerte. No hay ningún motivo para no hacerlo y me encantaría que con el tiempo que vaya permitiéndome el BMX, lo que algunos le llaman el after office o after hour en este caso, y dedicarme a competir los fines de semana.

¿Cómo nace esta idea de acercarse al mundo del drif con un GT-R?

La idea de personalizar el Nissan GT-R nace por el hecho de que todos los pilotos profesionales top de la categoría drifting se involucran mucho en la construcción de sus autos y como es un deporte nuevo, que si bien tiene muchas reglas técnicas de cómo debe ser el auto, también deja muchas posibilidades como el ancho, largo, la carrocería de que está hecha, los sistemas de ventilación, el radiador, son cosas modificables de acuerdo al piloto y por eso lo encontré muy entretenido armar mi propio auto al estilo Coco Zurita.

¿Cómo ha sido este proceso?

Construir un auto es muy complejo. Desde tener el presupuesto y cuando te sientas a ver los valores del chasis, la caja, el motor. Luego hay que hablar con los auspiciadores par ver quienes te acompañarán, entonces, es muy difícil. Después hay que saber organizarse para ver las piezas que se deben comprar, qué marcas se recomiendan, son muchas cosas que van en juego.

Desde muy joven siempre has convivido con autos y la mecánica ¿qué ha sido lo más complejo en este desafío?

Es muy compleja la coordinación, saber qué se arregla primero, si la pintura o la caja, si hacemos la fibra de carbono o el interior, son cosas que van encajando paso a paso. En mi caso, se me hace más complejo el sistema eléctrico, entonces ahí pediré asistencia profesional. Pero esto demora meses y meses, muchas horas de trabajo armando, soldando, lijando, y todo lo que se debe hacer.

¿Cuáles son los detalles que lo harán único?

El auto es un Nissan GT-R con motor V6. Es el motor original, pero lo potenciamos con una serie de elementos, desde bielas y pistones, le pusimos resortes especiales y válvulas dentro del motor para lograr que desarrolle 1.500 caballos de potencia.

¿Qué caja soportará esa presión?

La caja es de piñones rectos (una Dogbox GSR G-Force), es la misma que están ocupando los pilotos profesionales y me guie por lo que ellos están haciendo. Es semisecuencial y si bien cuenta con embrague, es solo para sacar el auto en primera. Esa caja será capaz de soportar todas esa potencia y el maltrato, que es lo más importante.

Para cuándo esté terminado, ¿qué tienes en mente?

El objetivo es crear unos videos que sean de un nivel profesional, en locaciones que sean épicas y llevar el auto a ciudades que nunca han llegado. Muchas personas son fanáticos de este auto y esperamos poder usarlo para exhibiciones, para que comparta exhibiciones en diversas partes del mundo.

¿Y traerlo a Chile es una posibilidad?

Hay buenas posibilidades. Le hablé a algunas empresas y les ha encantado la idea de hacer exhibiciones acá. Creo que las posibilidades son gigantes.