Vuelve el verde a la F1: Aston Martin presenta el monoplaza que lo trae de regreso

Finalmente, Aston Martin le quitó el velo al AMR21, uno de los monoplazas más esperados de la temporada 2021 de la Fórmula 1, pues marca el regreso del fabricante británico a la categoría reina tras 61 años de ausencia.

El nuevo F1 de Aston Martin recupera el tradicional color British Racing Green, que caracterizó a los DRB4 y DRB5 de 1959 y 1960. Igualmente, su carrocería luce algunas líneas en el rosado propio de BWT, el patrocinador de la escudería los últimos años, cuando aun eran Racing Point.

Cabe recordar que Aston Martin decidió volver a la F1 luego de Lawrence Stroll comprase un 16,7% de sus acciones en 2019. Entonces, el magnate canadiense ya era propietario del equipo Racing Point, por lo que no dudó en cambiarle el nombre a su escudería por la del fabricante británico.

Volviendo al Aston Martin AMR21, éste réplica varios detalles del Mercedes, del que se inspiró Racing Point el año pasado, y también se asemeja bastante al W12 que los alemanes acaban de presentar. De perfil, devela unos pontones y un empaquetado muy similar, con la salvedad de la burbuja en la tapa del motor, que es bastante más larga que la del monoplaza de Hamilton descubierto hace unos días.

Según el director deportivo de Aston Martin, Andy Green, se trata de un auto hecho con tecnología propia en su totalidad. “Bueno, obviamente, no tenemos idea de lo que ha hecho o ha estado haciendo Mercedes”, respondió cuando se le preguntó si el equipo se había inspirado en las operaciones del campeón mundial la temporada pasada.

“El concepto del automóvil es 100% Aston Martin. Hemos aprendido muchísimo en los dos últimos años. Fue un desafío para el grupo, pero creo que en el camino hemos hecho un gran trabajo, pero el año pasado también cometimos algunos errores. Definitivamente hemos aprendido de esos errores y hemos buscado corregirlos para el coche de 2021, lo que nos aporta mucho optimismo para el futuro”, argumentó Green sobre el nuevo monoplaza.

Nuevos bríos

Al volante del Aston Martin AMR21 se pondrán Lance Stroll (hijo de dueño del equipo) y el recién fichado tetracampeón mundial, Sebastian Vettel, el cual llega con 53 victorias y 13 temporadas en la Fórmula 1 a sus espaldas.

“He pilotado para cuatro equipos de F1 durante muchos años, pero empezar una temporada con uno nuevo siempre es emocionante. Este equipo me ha impresionado en los últimos años por todo lo que han hecho sin contar con el mayor presupuesto, veo potencial. Cuando Lawrence Stroll y Otmar Szafnauer me preguntaron el año pasado, y me explicaron sus ambiciones, inmediatamente me motivó el proyecto. Me encanta la historia de Aston Martin. El auto, como ven, es espectacular y estoy deseando probarlo en la pista”, apuntó Seb.

“No estaría aquí si no fuera porque quiero más éxitos. Pensar en ganar es demasiado ambicioso por ahora, pero sigue siendo el objetivo de todos los que estamos aquí, por eso competimos”, puntualizó.