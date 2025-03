Agencias de inteligencia de EE.UU. discrepan sobre presuntos vínculos entre Maduro y el Tren de Aragua

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, reveló este miércoles que sus agencias no logran ponerse de acuerdo sobre los posibles vínculos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la banda criminal el Tren de Aragua.

Al comparecer ante un comité de la Cámara de Representantes, Gabbard comentó que “existen evaluaciones diversas provenientes de distintos órganos de la comunidad de inteligencia”.

Aunque no ofreció más detalles, las palabras de Gabbard parecieron contradecir la posición del gobierno de Trump, que argumentó que el Tren de Aragua operaba en Estados Unidos bajo la dirección del régimen venezolano, afirmación que fue clave para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se aplica en tiempos de guerra.

Esa invocación, actualmente suspendida por un juez federal, permitió deportar a 238 migrantes venezolanos acusados de formar parte del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

Las declaraciones de la directora de Inteligencia Nacional coinciden con un informe filtrado al diario The New York Times, que concluyó que “el Tren de Aragua no actúa bajo la dirección del gobierno de Venezuela ni comete delitos en Estados Unidos por orden de éste”.

Durante la audiencia en la Cámara Baja, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), respondió a preguntas sobre si Estados Unidos se encuentra en guerra o si Venezuela lo está invadiendo (a raíz de la aplicación de la ley de 1798).

“No tenemos ninguna evaluación que diga eso”, contestó el funcionario.

Maduro había replicado en los días anteriores a las imputaciones estadounidenses. “Nosotros quisiéramos que el gobierno de Estados Unidos dejara a un lado las mentiras que está diciendo. Ellos dicen que hubo un plan del gobierno venezolano para invadir Estados Unidos y que lo invadimos con la mal llamada banda del Tren de Aragua”, dijo en la televisión de su país.

El líder del chavismo respondió así a Trump, quien tras anunciar la imposición de aranceles del 25 % a los países que compren petróleo o gas de Venezuela, acusó al país caribeño de haber enviado a EE.UU. a “decenas de miles de criminales de alto nivel y otros delincuentes” de manera “intencionada y fraudulenta”.