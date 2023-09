Alemania alberga crecientes corrientes de extrema derecha

Al caer la tarde de un lunes reciente en Görlitz, ciudad del este de Alemania con torres góticas y museos renacentistas, cientos de manifestantes comenzaron a reunirse, como lo han hecho casi todos los lunes durante, al menos, dos años.

Llevaban pancartas que pedían que Alemania abandonara la Unión Europea y vitoreaban a los oradores que exigían que se cerrara la cercana frontera con Polonia. Están enojados porque los inmigrantes se instalan en sus comunidades y porque la inflación reduce sus pensiones. Se oponen a armar a Ucrania y dicen que el Presidente ruso Vladimir Putin ha sido difamado injustamente.

Se trata de la creciente extrema derecha de Alemania, un movimiento que está ganando fuerza, particularmente en el ex este comunista del país.

El partido detrás de las protestas regulares, Alternativa para Alemania, o AfD, ha visto su apoyo aumentar a un récord del 21%, lo que lo coloca por delante de los gobernantes socialdemócratas de centroizquierda y sólo 4 puntos porcentuales por detrás de los democratacristianos de centroderecha, o CDU, según la encuestadora Forsa.

El aumento muestra que el pasado nazi de Alemania ya no disuade a los votantes de abrazar el populismo de extrema derecha. También es notable porque mientras otros grupos nativistas en Europa se han vuelto más moderados para ampliar su atractivo, AfD se ha vuelto más radical, causando alarma entre las autoridades de seguridad que ven partes de él como potencialmente hostiles al orden democrático del país.

Bjoern Hoecke, principal candidato del partido Alternativa para Alemania (AFD) en las elecciones estatales de Turingia, se dirige a una conferencia de prensa en Berlín, el 1 de septiembre de 2014. Foto: Reuters

A pesar de algunos éxitos en las elecciones locales, es poco probable que AfD, fundado en 2013, pueda llegar al poder a nivel nacional porque el sistema electoral favorece a las coaliciones gobernantes y todos los demás partidos han prometido no unirse nunca a él en el gobierno. Sin embargo, podría obtener suficientes votos para hacer que Alemania sea más difícil de gobernar.

El partido ocupa poco más del 10% de los escaños en el Parlamento federal de Alemania. Si ganara sustancialmente más en las próximas elecciones nacionales de 2025, a los demás partidos de Alemania les resultaría más difícil formar mayorías gobernantes en un panorama político cada vez más fragmentado. El actual gobierno de Alemania, la primera coalición tripartita en la historia de la posguerra del país, ya está teniendo dificultades para gobernar debido a la limitada superposición política entre los tres partidos, y sus índices de popularidad se han derrumbado desde que asumió el cargo.

El ascenso de AfD ya está teniendo un efecto en el discurso político más amplio. Si bien destacó que no funcionaría con AfD a nivel nacional, la CDU de centroderecha se ha vuelto más abierta contra la inmigración ilegal en los últimos meses. Funcionarios de los partidos gobernantes han dicho en privado que una motivación para la decisión del gobierno de aumentar algunos beneficios sociales fue diseñada para contrarrestar el atractivo de AfD.

Sus partidarios dicen que el partido está teniendo éxito porque ofrece soluciones a problemas (inmigración, inflación, la guerra en Ucrania) que, según dicen, los partidos tradicionales y centristas están fallando o se niegan a abordar después de pasar décadas en el poder.

Su ascenso refleja el crecimiento de los partidos de extrema derecha en toda Europa. Pero mientras algunos otros partidos europeos de extrema derecha se han acercado al centro, el ala más abierta de AfD ha salido victorioso de una sucesión de enfrentamientos entre moderados y radicales.

El partido ha atacado la legitimidad de los tribunales y los medios de comunicación alemanes y algunos de sus líderes han mantenido vínculos con grupos extremistas como el neonazi NPD y el movimiento Identitario, que quiere expulsar a ciudadanos con raíces extranjeras.

Esto llevó a los críticos a debatir si el partido era ahora hostil a las instituciones democráticas consagradas en la Constitución de Alemania. Tales posiciones podrían permitir a las autoridades solicitar la prohibición del partido, algo que ocurre muy raramente. El año pasado, un ex miembro del Parlamento de AfD estuvo entre las 25 personas arrestadas por supuestamente conspirar para derrocar al gobierno, motivado en parte por la conspiración de QAnon, según los fiscales.

Un cartel de campaña electoral muestra a Robert Sesselmann, del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), en Sonneberg, el 26 de junio de 2023. Foto: Reuters

“Esto se acerca incómodamente a lo que hemos hecho en este país en el pasado”, dijo Kai Arzheimer, politólogo de la Universidad de Mainz. “Se podría decir que este es el momento de la verdad, porque ahora tenemos un partido en el Parlamento nacional abierto a trabajar con aquellos que quieren abolir la democracia”.

Los funcionarios de AfD dijeron que sus oponentes son antidemocráticos por tratar de aplastarlos. “La AfD está ahora tan extendida en la sociedad que la forma en que la prensa la retrata no es exacta”, dijo Sebastian Wippel, excomisario de policía y líder de AfD en Görlitz que se postuló para alcalde en 2019. Aseguró que los simpatizantes nazis habían sido expulsados.

Thorsten Thierhoff, director de Forsa, dijo que las personas que expresan su apoyo a AfD en las encuestas a menudo no respaldan las políticas específicas del partido, desde la inmigración hasta la retirada de organizaciones internacionales. “Se puede ver que lo que les gusta no es el programa del partido, es una forma de protesta”, agregó.

Las marchas del lunes comenzaron como protestas contra las reglas de Covid-19. En Görlitz, una ciudad de unos 56.000 habitantes, se han convertido en un evento semanal que atrae entre 200 y 1.000 personas.

“La AfD está expresando cosas que otras personas no expresarían”, dijo Wilfried Wolff, un hombre de 73 años que sirvió como oficial de policía en la época comunista y luego se convirtió en gerente de mantenimiento de viviendas. Indicó que su pensión no ha estado a la altura de la inflación y que ya no puede permitirse las vacaciones ni muchos de los alimentos que solía comprar.

Un estribillo común entre los manifestantes es que los inmigrantes son los culpables del crimen. Los extranjeros, que representan poco menos del 16% de la población de Alemania, fueron sospechosos de casi el 32% de los delitos del año pasado, según estadísticas federales. Los solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes que entraron ilegalmente al país desde fuera de la UE, que han sido un objetivo particular de AfD, fueron sospechosos en el 7,1% de los casos.

Alice Weidel y Tino Chrupalla, co-líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) y Bernd Baumann asisten a una sesión plenaria de la cámara baja del Parlamento, en Berlín, el 6 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

Markus Wagner, un cocinero de hospital de 45 años, culpó a los inmigrantes y a la guerra en Ucrania por gastar dinero que, según él, debería gastarse localmente, como en un festival de la ciudad de Görlitz que, según él, carecía de financiamiento. Los musulmanes, señaló, querían “infiltrarse en nuestro país”.

“Pero no tiene nada que ver con ser nazi”, dijo Wagner.

Mario Krause, un mecánico desempleado de 60 años, aseguró que votó dos veces por AfD en las elecciones regionales porque cree que el apoyo de Alemania a Ucrania contra la invasión rusa distrae la atención de las cuestiones económicas.

“Los inmigrantes deberían regresar al lugar de donde vinieron”, comentó Krause.

Los líderes de AfD han pedido que se levanten las sanciones contra Rusia, argumentando que no habían funcionado y eran perjudiciales para la economía alemana. Algunos asistieron a una recepción en la Embajada de Rusia a principios de este año para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchos simpatizantes de AfD, particularmente en el antiguo este comunista de Alemania, han visto a Putin como un defensor de los valores sociales tradicionales y un baluarte contra una supuesta expansión del Islam.

Sakina Mohammedi, una mujer de 38 años nacida en Afganistán que se mudó a Görlitz en 2015, dijo que en general la gente la ha tratado bien en la ciudad. Pero las marchas la han dejado inquieta. Los participantes se burlaron de su velo y le dijeron que los refugiados deben irse, agregó.

De unas 50 familias de refugiados que llegaron a Görlitz cuando ella lo hizo, sólo quedan un puñado, señaló Mohammedi. Exprofesora de matemáticas, recientemente pudo conseguir un trabajo como limpiadora y agregó que otros inmigrantes se habían ido por diversas razones, incluidas dificultades para encontrar trabajo y preocupación por el clima político.

Los candidatos de AfD Alexander Gauland y Alice Weidel. Foto: AP

Martina Jost, miembro de AfD en la legislatura estatal de Sajonia, que incluye a Görlitz, dijo que Alemania, un país envejecido con muy pocos trabajadores jóvenes, necesita cierto nivel de inmigración, pero argumentó que demasiados refugiados sobrecargan el sistema y traen problemas sociales.

“No queremos tener la misma situación que Francia, con su enorme comunidad norafricana”, dijo, y agregó que muchos votantes de AfD son gente común y corriente que cree que los partidos establecidos no están logrando abordar sus frustraciones. “No somos monstruos”, añadió.

Knut Abraham, un legislador federal democratacristiano que vive en el este de Alemania, ha observado cómo aumenta el apoyo a AfD entre sus vecinos. Los considera demasiado alejados de la corriente principal para trabajar con ellos debido al sentimiento xenófobo, anti-UE y pro-Putin, afirmó. Si AfD continúa fortaleciéndose, todos los demás partidos podrían necesitar unir fuerzas para formar coaliciones contra ellos, afirmó.

“Esto, por supuesto, tampoco es fácil para nosotros, porque significaría cooperar con la extrema izquierda”, dijo, pero agregó: “Dados los terribles años del último siglo de la dictadura nazi, los alemanes tenemos una responsabilidad especial de no dejar que ideas políticas como esa vuelvan a surgir”.