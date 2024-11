El lanzamiento de un misil balístico ruso de alcance intermedio el jueves 21 de noviembre contra una fábrica de armas en la ciudad ucraniana de Dnipro, no solo dejó daños materiales, sino que encendió las alarmas sobre un posible conflicto nuclear en las puertas de Europa. Así, la preocupación no es solo ucraniana, sino que también ronda entre los países miembros de la OTAN. Eso, al punto que el primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el ataque como el inicio de una “fase decisiva” y de “dimensiones muy dramáticas”.

Fue el mismo Presidente ruso, Vladimir Putin, quien un día después dijo que el proyectil lanzado contra Dnipro era un nuevo misil llamado Oreshnik (árbol de avellanas en ruso) y lo situó como un ejemplo de la destreza tecnológica rusa, construido por una industria militar nacional que no se ha visto afectada por las sanciones económicas occidentales.

El lanzamiento del Oreshnik ocurrió apenas cuatro días después de que el Presidente estadounidense Joe Biden autorizara a Ucrania a utilizar los misiles de largo alcance ATACMS en la región rusa de Kursk. Una decisión a la que se sumó Francia y Reino Unido, que permitieron a Kiev usar sus misiles de largo alcance SCALP y Storm Shadow.

En ese sentido, Putin dijo el jueves que su nación produce 10 veces más misiles que todos los países de la OTAN juntos y amenazó con un ataque con su nuevo misil balístico de alcance intermedio (IRBM) contra los centros de toma de decisiones en Kiev.

En el caso del Oreshnik, los expertos afirman que parece compartir muchas características con otros misiles que Rusia ha desarrollado y puede llevar armas nucleares, en un momento en que Moscú ha aumentado las amenazas de una guerra atómica. Sin embargo, todavía no está claro qué explosivos, si es que los hubo, llevó el proyectil lanzado contra Dnipro.

Vista área de un cementerio en Hroza, cerca de Kharkiv, en octubre de 2023, Foto: Reuters

“Es lo que llamamos un misil de alcance intermedio, que podría darle a Rusia la capacidad de apuntar a prácticamente toda Europa. El Pentágono dijo que es un misil que Rusia desarrolló hace más de una década. En ese momento, se conocía como RS26. El misil intercontinental tiene tres etapas. Este misil tiene solo dos etapas del estudio y, en consecuencia, tiene un alcance más corto. De modo que ese no sería el misil más rápido”, explicó a La Tercera, Pavel Podvig, investigador principal del Instituto de Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) y considerado como el principal experto occidental en materia de armas nucleares de Rusia.

El también analista de UNIDIR, Andrey Baklitskiy, consideró que de la declaración de Putin y los videos de uso “podemos decir que el Oreshnik parece tener 6 vehículos de reentrada, lo que -por un lado- lo hace más difícil de interceptar y le permite cubrir más objetivos, pero también significa que la carga útil total del misil se dividirá en seis, lo que hace que cada impacto sea menos potente. Esto podría no ser un problema con la carga útil nuclear, pero podría serlo para los explosivos convencionales”.

Para Maxim Starchak, del centro Carnegie, “desde el punto de vista militar, no aportará nada nuevo. Es solo un avance, por lo que su número es insignificante. Se trata de un misil balístico hipersónico caro, que se crea principalmente como portador de ojivas nucleares. Por lo tanto, no es rentable económicamente utilizarlo en equipos convencionales. Y en tercer lugar, los misiles balísticos rusos tienen poca precisión. En la guerra en Ucrania no es rentable, pero tiene un efecto informativo importante: todos los países del mundo lo están discutiendo”.

“Esto ha provocado revuelo, temores, la opinión pública está presionando a sus gobiernos electos para que no molesten a Putin y, posiblemente, hagan concesiones y se sienten a la mesa de negociaciones con él. El misil Oreshnik amenaza principalmente con que habrá más misiles de este tipo y se desplegarán en Europa, después de lo cual puede seguir una escalada. Sin embargo, esto sigue siendo una amenaza teórica. No sabemos cuántos misiles de este tipo habrá ni dónde se desplegarán. Ahora el objetivo de Putin es simplemente demostrar que tal amenaza existe para asustar a Occidente y obligarlo a cumplir sus exigencias”, dijo a La Tercera.

Guerra Híbrida

La escalada de la guerra ocurre en momentos en que las fuerzas del Kremlin están avanzando en Ucrania al ritmo más rápido desde los primeros días de la invasión de 2022, tomando un área de la mitad del tamaño de Londres durante el último mes, indicó Reuters.

Se estima que más de un millón de ucranianos se quedaron sin electricidad debido a las gélidas temperaturas después de que Rusia lanzó un bombardeo de casi 200 misiles de crucero y drones contra instalaciones energéticas durante la noche del miércoles. El Presidente Volodimyr Zelensky condenó el jueves una “escalada despreciable” por parte de Rusia y acusó a su Ejército de disparar bombas de racimo contra la red energética de Ucrania.

La amenaza de Putin sobre Europa sigue creciendo y existen muchas críticas de que los países del Viejo Continente se encuentran pasivos en su respuesta. La OTAN y los servicios de inteligencia occidentales han advertido que Rusia está detrás de un creciente número de actividades hostiles en toda el área euroatlántica, que van desde repetidos ataques cibernéticos hasta incendios provocados vinculados a Moscú. Eso ha sido negado por Rusia.

La semana pasada, Alemania afirmó que dos cables de telecomunicaciones submarinos en el Mar Báltico fueron cortados como resultado de un sabotaje. “Tenemos que concluir, sin saber exactamente quién lo hizo, que se trata de una acción híbrida y también tenemos que asumir, sin saberlo, que se trata de un sabotaje”, dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Días antes, un barco espía ruso, el Yantar, fue escoltado fuera del Mar de Irlanda por la Marina irlandesa después de que ingresara en aguas controladas por Irlanda y patrullara un área que contenía tuberías y cables críticos de energía e Internet.

Según el portal Politico, los funcionarios occidentales sospechan que Moscú está detrás de los ataques incendiarios en Polonia, Reino Unido , República Checa , Alemania , Lituania y Letonia. Y funcionarios alemanes y estadounidenses afirmaron que frustraron un complot ruso para asesinar a Armin Papperger, el director ejecutivo de Rheinmetall, un fabricante de armas alemán e importante proveedor de proyectiles de artillería para el Ejército ucraniano.

El Kremlin ha llevado a cabo durante mucho tiempo la llamada “Guerra Híbrida” contra países europeos, entre las que se incluyen campañas de desinformación, piratería informática, ciberataques e interferencia electoral para desestabilizar las sociedades europeas y, en los últimos años, presionarlas para que disminuyan su apoyo militar a Ucrania.

“El uso extensivo de medidas híbridas por parte de Rusia aumenta el riesgo de que la OTAN eventualmente considere invocar su cláusula de defensa mutua del Artículo 5″, señaló en un evento el miércoles, el jefe de la BND (servicio de inteligencia exterior de Alemania), Bruno Kahl.

“Al mismo tiempo, el creciente aumento del potencial militar ruso significa que una confrontación militar directa con la OTAN se convierte en una opción posible para el Kremlin”, añadió. Según el artículo 5, si un miembro de la OTAN es atacado, los demás integrantes de la alianza están obligados a ayudarlo y responder.

“Tengo la sensación de que los dirigentes europeos ven que Rusia intensifica sus campañas híbridas (sabotaje, complots de asesinato, desinformación), pero no están seguros de qué hacer al respecto. Además, el término ‘híbrido’ ayuda a ocultar lo que está sucediendo. Los objetivos de Rusia son socavar la cohesión social, desmembrar la alianza de la OTAN y socavar el apoyo occidental a Ucrania. Afortunadamente, la guerra híbrida de Rusia ha logrado, en el mejor de los casos, resultados dispares. Pero si las cosas empeoran, y eso es lo que parece en este momento, los dirigentes europeos se sentirán obligados a responder en algún momento”, dijo a La Tercera, Rafael Loss, experto en seguridad del European Council on Foreign Relaciones.

Parte de la razón de la pasividad de Europa se puede atribuir a los temores de las capitales occidentales de verse arrastradas a un conflicto para el que no están preparadas, dijo a Politico Daniel Byman, experto en terrorismo y guerra no convencional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington.

Preparativos bélicos

La escalada ocurre cuando quedan menos de dos meses para que Donald Trump llegue a la Casa Blanca y cumpla su promesa de campaña de “terminar la guerra en 24 horas”. “El enfoque de Biden de dar a Ucrania ‘muy poco para ganar, pero demasiado para perder’ ha dejado a muchos ucranianos frustrados. Algunos esperan que Trump altere esta costosa ecuación, para bien o para mal. Trump es impredecible. Así que, independientemente de eso, los europeos deben darse cuenta de que necesitan hacer más para apoyar a Ucrania y asegurar su propio continente”.

Eso sí, hay muchos en Europa que temen una guerra a mayor escala, por lo que han comenzado a prepararse ante un eventual conflicto. La semana pasada, millones de suecos debían recibir copias de un folleto que aconseja a la población sobre cómo prepararse y hacer frente en caso de guerra u otra crisis inesperada.

El folleto “En caso de crisis o guerra” fue actualizado hace seis años debido a lo que el gobierno de Estocolmo llama el empeoramiento de la situación de seguridad, lo que significa que Rusia podría invadir Ucrania a gran escala. El folleto también tiene el doble de tamaño.

La vecina Finlandia también acaba de publicar en línea sus propios consejos sobre “cómo prepararse para incidentes y crisis”. En una sección detallada sobre el conflicto militar, el folleto digital finlandés explica cómo responderían el gobierno y el presidente en caso de un ataque armado, destacando que las autoridades de Finlandia están “bien preparadas para la autodefensa”.

Los noruegos, por su parte, recibieron recientemente un panfleto instándoles a estar preparados para arreglárselas por sí solos durante una semana en caso de condiciones climáticas extremas, guerra y otras amenazas.

Durante el verano, la agencia de gestión de emergencias de Dinamarca dijo que estaba enviando por correo electrónico a los adultos daneses detalles sobre el agua, los alimentos y los medicamentos que necesitarían para superar una crisis durante tres días.

Suecia se unió a la OTAN recién este año, y decidió, como Finlandia, postularse después de que Moscú expandiera su guerra en 2022. Noruega fue miembro fundador de la alianza defensiva occidental.