Arrestan a “falso héroe” de la tragedia en discoteca dominicana Jet Set: mintió sobre rescates y cobró por entrevistas

Una semana después del colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana —hecho que “dejó 231 fallecidos, entre ellos el reconocido merenguero Rubby Pérez— las autoridades detuvieron a un hombre que se hizo asar por héroe del desastre.

Rafael Rosario Mota, de 32 años, afirmó en diversas entrevistas haber rescatado a más de una decena de personas entre los escombros, luego de sentirse “impulsado” a detenerse en el lugar durante la madrugada del 8 de abril, justo cuando terminaba su jornada laboral como escolta privado. Según su relato, incluso logró sacar con vida a la periodista venezolana Elianta Quintero, quien habría estado atrapada por más de 40 minutos.

“Algo lo tocó” y lo empujó a actuar, declaró en medios locales, donde mostró una mano vendada como supuesta evidencia de su participación en el rescate. Su historia se viralizó rápidamente y generó reacciones en redes sociales.

Sin embargo, días más tarde, la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) confirmó que todo era falso. La investigación estableció que Rosario Mota no estuvo presente en el lugar del colapso y que su herida en la mano correspondía en realidad a un disparo accidental sufrido semanas antes mientras trabajaba como guardia de seguridad.

Durante su detención, el propio Mota reconoció haber mentido: “Yo soy el joven que anda circulando en los videos sobre la tragedia de Jet Set. Mentí. No estuve ahí, no rescaté a nadie. Lo hice porque me pagaron”.

Inconsistencias y denuncias

La primera en poner en duda el relato fue la locutora Jessica Pereira, quien lo entrevistó en un programa radial. Tras notar contradicciones, recibió denuncias de oyentes y vecinos del acusado, quienes aseguraron que Rosario Mota era conocido en su barrio por engañar a la gente y cometer estafas.

En ese sentido, la periodista Elianta Quintero también se refirió al caso. En un video publicado en sus redes sociales, confirmó que fue rescatada, pero aclaró que no recuerda quiénes la ayudaron y que no puede atribuir el hecho a ninguna persona en particular.

La captura del falso rescatista se concretó justo al término de una nueva entrevista digital, donde volvió a repetir su versión a cambio de dinero.

La Policía Nacional de República Dominicana lo acusó de difamación, argumentando que sus declaraciones también desacreditaron la labor de los equipos de emergencia que trabajaron en la tragedia. Y es que Rosario Mota señaló que los socorristas actuaron con favoritismo, lo que afectó la imagen de quienes realmente estuvieron en el operativo de rescate.