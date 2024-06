Ataque a una anciana de Gaza genera preocupación por el uso de perros por parte del Ejército israelí

Las imágenes de video, obtenidas por la cadena Al Jazeera, que muestran a un perro del Ejército israelí atacando a una mujer palestina de 66 años en su casa de Jabalia, en Gaza, han generado cuestionamientos sobre el uso de caninos en la guerra y su posible uso como armas de tortura.

La mujer, identificada como Dawlat Abdullah Al Tanani, dijo que se negó a abandonar su casa y que las fuerzas israelíes le lanzaron los perros mientras aún estaba en la cama. Los ataques le provocaron fracturas y heridas graves.

El perro “me arrastró y me jaló hasta la entrada (de la casa). Ahora tengo una herida grave. No hay hospitales ni nada que pueda tratar mi herida. Mi mano todavía no está tratada”, relató.

Al Tanani dijo que la habían golpeado y que había sufrido fracturas. “Ahora sufro heridas en el brazo y la lesión es grave. No hay hospitales ni medicinas”, reiteró.

El ataque ha provocado una serie de críticas en redes sociales. Husam Zomlot, embajador de Palestina en Reino Unido, se unió a las críticas , denunciándolo en la plataforma de redes sociales X. “Imágenes impactantes de un perro del Ejército israelí que ataca y muerde brutalmente a una mujer palestina de 66 años en su casa en la ciudad de Jabalia, al norte de Gaza. ¡Cobardes!”, escribió.

En tanto, que la organización Euro-Med Human Rights Monitor señaló que “el Ejército israelí está utilizando perros policía para atacar sistemáticamente a civiles palestinos durante operaciones militares en la Franja de Gaza. Los perros también se utilizan para intimidar, golpear y agredir sexualmente a prisioneros y detenidos en centros de detención israelíes”.

El equipo de campo de Euro-Med Human Rights Monitor indicó que ha registrado numerosos incidentes en los que las fuerzas israelíes utilizan perros policiales de gran tamaño durante operaciones militares en la Franja, en particular durante redadas en viviendas, refugios e instalaciones médicas.

Entre estas medidas se encuentran la inspección de lugares antes de las redadas sin tener que entrar en ellos, la colocación de cámaras de vigilancia en la espalda de los perros y la autorización de los canes para que ataquen repetidamente a civiles sin ninguna interferencia de los miembros de las fuerzas israelíes. De hecho, según testimonios de la organización, las fuerzas israelíes suelen ordenar a los perros que ataquen a civiles y luego se burlan de las víctimas de los ataques.

“El uso sistemático de perros por parte del Ejército israelí durante las redadas en domicilios sugiere que el reciente ataque a Dawlat Abdullah Al Tanani, una anciana de la ciudad de Gaza cuyo ataque por parte de un perro fue captado en video y se hizo viral, no es un incidente aislado”, indicó la organización.

En este sentido, el portal The New Arab recordó que en febrero, el sitio de noticias israelí Yedioth Ahronoth informó que el Ministerio de Defensa inició el proceso de compra de perros entrenados en Europa para utilizarlos en la guerra de Gaza. Según el informe, los perros de la unidad Oketz estaban siendo enviados al interior de los túneles de Gaza para ayudar “mucho a los soldados a identificar zonas peligrosas donde se esconden los militantes o donde colocan armas y cohetes”.

El informe añadió que los perros entrenados, en su mayoría de la raza Malinois, proceden de Países Bajos y Alemania. En octubre de 2015, Dutch News informó que Países Bajos estaba suministrando perros al Ejército israelí, basándose en una investigación del sitio de noticias NRC. Sin embargo, las cifras exactas sobre el número de perros exportados no estaban disponibles ya que Ámsterdam no distingue entre animales utilizados por el Ejército y la policía y mascotas, informó NRC.

Dutch News indicó que el criador de Brabant, Four Winds K9, le dijo a NRC que ha sido el principal proveedor de perros al Ejército israelí.

Palestinos desplazados huyen de Jabalia después de que el Ejército israelí pidiera a los residentes que evacuaran, en el norte de la Franja de Gaza, el 14 de mayo de 2024. Foto: Reuters

The New Arab señaló que la compañía ya había indemnizado a un palestino que resultó gravemente herido en un ataque de un perro suministrado al Ejército israelí. La demanda civil fue presentada por Hamzeh Abu Hashem contra la empresa y sus directores en 2017, quienes acordaron pagar una cantidad no revelada a Abu Hashem para su recuperación como un “gesto de buena voluntad”.

Sin embargo, la empresa negó tener responsabilidad legal porque el Ejército israelí entrenó a los perros.

Abu Hashem fue atacado por dos perros israelíes en diciembre de 2014, sufriendo heridas graves, tras enfrentamientos que estallaron entre fuerzas israelíes y residentes en la aldea de Beit Ummar. Los abogados de Abu Hashem dijeron que los soldados israelíes lanzaron a dos perros contra jóvenes, mordiéndole en las piernas, los brazos y el hombro.

Parte del ataque fue captado en video y publicado por el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, donde se puede escuchar a los soldados burlándose de Abu Hashem antes de que los perros lo muerdan.

Por otro lado, el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jeremy Laurence, criticó el jueves a los soldados israelíes por soltar perros contra palestinos detenidos.

Laurence respondió por escrito a las preguntas de la agencia turca Anadolu sobre el uso de perros por parte de soldados israelíes para atacar a prisioneros palestinos, la participación en actos de violencia sexual y el uso de un palestino herido como escudo humano en Cisjordania.

“Tenemos conocimiento de informes que indican que se han soltado perros contra los detenidos, lo que en algunos casos ha provocado ataques y mordeduras”, dijo Laurence.

“Estas acciones constituyen graves violaciones de las obligaciones de Israel en virtud del derecho de ocupación relativo a las personas protegidas y del derecho internacional de los derechos humanos relativo a los derechos individuales a la vida y la salud, y la prohibición absoluta de los tratos o castigos inhumanos o degradantes”, añadió.

Laurence también respondió a una pregunta sobre los soldados israelíes que ataron a un palestino herido, que había recibido disparos en la ciudad de Jenin, en Cisjordania, a la parte delantera de un vehículo militar y lo utilizaron como escudo humano, señalando que la oficina regional del ACNUDH había emitido un comunicado de prensa condenando el incidente.

“En la Cisjordania ocupada, el ACNUDH condena las constantes y flagrantes violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario vinculantes para Israel como potencia ocupante”, afirma el comunicado de prensa.