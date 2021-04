Balotaje en Perú: Mario Vargas Llosa llama a votar por Keiko Fujimori porque “representa el mal menor”

Un día antes de la fecha en que la columna de opinión debía salir publicada oficialmente, el diario mexicano Crónica y varios usuarios de las redes sociales hicieron circular el texto titulado “Asomándose al abismo”, en el que el escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa hizo un llamado a los peruanos de cara a la segunda vuelta del 6 de junio, para votar por Keiko Fujimori, porque “representa el mal menor” y reafirmó su rechazo al izquierdista, Pedro Castillo.

El novelista, un acérrimo opositor al fujimorismo, que incluso enfrentó a Alberto Fujimori en las elecciones de 1990 y perdió en un balotaje, con un 37% de los votos frente a un 62% del político peruano-japonés, calificó como una “sorpresa para todo el mundo” los resultados de las elecciones generales del 11 de abril, en las que el candidato de Perú Libre (PL), alcanzó el primer lugar con un 19,08% de los sufragios y la líder de Fuerza Popular, se sitúo en el segundo lugar, con un 13,36% del respaldo electoral.

Una imagen del escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

“He combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha, creo que en las elecciones que se vienen –las de la segunda vuelta-, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”, sostiene un extracto de la columna publicada por el diario peruano El Comercio.

En esa línea, Mario Vargas Llosa criticó a Pedro Castillo por representar a la “extrema izquierda en el campo económico, y a la extrema derecha en lo social”. El escritor señala que si el izquierdista vence en las urnas establecerá una “Economía popular con mercados”, inspirados en los modelos utilizados en “Bolivia y Ecuador” bajo los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa.

“Todas las características de una sociedad comunista”. Así, el Nobel vaticina que en un eventual gobierno de Perú Libre las trasnacionales que no acepten los planteamientos de Castillo serán “nacionalizadas, así como los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos”.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori hablando con la prensa en Lima, Perú.

En tanto, Vargas Llosa enfatizó que Keiko Fujimori, “hasta ahora ha defendido a su padre, el exdictador, de quien estuvo provisionalmente distanciada, pero ya no, pues ha prometido indultarlo si llega al poder”. Además, el intelectual peruano recuerda que la mayor de los Fujimori Higuchi “está acusada por el Poder Judicial de haber lucrado con la Operación Lava Jato”.

Sin embargo, el escritor concluye que comprende que los peruanos “hartos de las pillerías de los gobiernos que eligieron” y soportando la “pandemia”, pero que “el derecho a votar no basta. Es importante que no dupliquen el error”.

En medio de la viralización del espaldarazo de Mario Vargas Llosa a la hija de Alberto Fujimori, el hijo del premio Nobel, Álvaro Vargas Llosa confirmó el apoyo. “Con autorización de Mario Vargas Llosa, que ha pedido el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, hago público que la candidata se ha comunicado con él. Tras agradecerle el respaldo, le ha expresado su total acuerdo con las garantías democráticas que le pide en su artículo”.

Según el diario El Comercio, desde una cooperativa de vendedores de plátanos en el distrito San Luis, Keiko Fujimori agradeció “el respaldo del escritor Mario Vargas Llosa porque en estos momentos no solo nos enfrentamos a la pandemia y al hambre, sino también nos enfrentamos al comunismo. Le he dicho mi absoluto compromiso con la democracia, con la libertad de expresión y la independencia de poderes”.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) competirán en el balotaje el próximo 6 de junio.

El respaldo de la familia Vargas Llosa a Keiko Fujimori podría ser clave para convencer al votante antifujimorista en la recta final de las presidenciales, especialmente para no repetir el escenario electoral de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski le arrebató la presidencia a Keiko por escasos votos -50,12% versus 49,88%- en un disputado balotaje.

Al igual que en las elecciones, los peruanos divididos aplaudieron y criticaron la postura de Vargas Llosa. Por una parte, los usuarios hicieron énfasis en que durante las campañas electorales pasadas, el escritor pidió no votar por el fujimorismo. “Sería una catástrofe para el Perú que se eligiera a Keiko Fujimori. Sería la reivindicación de una dictadura”, cuestionó el Nobel en 2016.