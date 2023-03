Biden cree que preocupaciones por creciente relación entre Rusia y China son “exageradas”

Biden brinda con el primer ministro canadiense Justin Trudeau durante una cena de gala en Ottawa. Foto: AP

“No me tomo China a la ligera, no me tomo Rusia a la ligera, pero creo que exageramos bastante”, expresó el mandatario de EE.UU. al ser consultado sobre las relaciones entre Moscú y Beijing tras la visita del presidente chino, Xi Jinping, a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Aun así, expresó su preocupación por el apoyo que Xi ha mostrado a la invasión rusa de Ucrania.