Biden dice que no hubo “ola gigante roja” en las elecciones de mitad de mandato

El presidente estadounidense, Joe Biden, destacó que no ha habido “ola gigante roja” (republicana) en las elecciones de mitad de mandato o “midterm”, como preveían las encuestas y analistas políticos y calificó la jornada electoral del martes como “un buen día para la democracia”.

“La prensa y los tertulianos predecían una ola gigante roja. Eso no ha pasado. Sé que estaban contrariados por mi optimismo obsesivo, pero me he sentido bien durante todo el proceso”, declaró Biden en su primer balance de las elecciones. “El pueblo americano ha hablado. Demuestra que somos una democracia” y que se ha votado “sin ninguna o sin apenas interferencias”, añadió.

Biden reconoció que es “doloroso” cada uno de los escaños perdidos, pero ha destacado que su partido “ha perdido menos asientos en la Cámara de Representantes que cualquier presidente demócrata en las elecciones de mitad de su primer mandato en los últimos 40 años”.

A los votantes “que siguen frustrados”, Biden les aseguró que ha “comprendido” el mensaje, citó las principales medidas emprendidas por su Administración y ha prometido que “habrá una visión clara en enero, febrero y marzo del año próximo” con nuevos resultados. “Soy optimista”, remachó.

En cualquier caso, Biden manifestó su disposición a colaborar con los nuevos congresistas republicanos. “Creo que el pueblo estadounidense ha dejado claro que también esperan que los republicanos estén dispuestos a trabajar conmigo”, argumentó.

Sin embargo, marcó una línea roja. “No voy a apoyar ninguna propuesta republicana que empeore la inflación. No voy a dar marcha atrás a compromisos históricos recién conseguidos sobre la crisis climática”, expresó.

Por último, Biden se ha referido a sus perspectivas de cara a las elecciones de 2024. “Nuestra intención es presentarnos otra vez. Esa es nuestra intención. Sea cual sea el resultado de estas elecciones”, aseguró. La decisión definitiva la tomará “a principios del año próximo”.