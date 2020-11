Biógrafo del Presidente electo de EE.UU.: “Biden enfrenta desafíos mucho más abrumadores que los heredados por Obama”

Branko Marcetic es periodista de la revista de izquierda Jacobin, con base en Nueva York, y autor de Yesterday’s Man (2020), biografía política que expone la “historia olvidada” de Joe Biden, uno de los políticos con más años de servicio en Estados Unidos y uno de los menos analizados. En esta entrevista con La Tercera, Marcetic se refiere al triunfo del candidato demócrata y los retos de su futura administración.

En su opinión, ¿qué factores explican el triunfo de Biden sobre Trump?

Puede encontrar abundantes encuestas y evidencia anecdótica de que es la pandemia de coronavirus y la resultante crisis sanitaria y económica que se da una sola vez en una generación la que ha decidido esta elección. En pocas palabras, Trump demostró ser completamente incapaz, desinteresado e irresponsable de manejar esta crisis, particularmente una vez que él, su personal y luego las personas que rodean a su vicepresidente comenzaron a contraer el virus debido a su propia estupidez. Y en el sistema político de EE.UU., en realidad, no había otra opción para los votantes si querían destituir a un incumbente. Trump tampoco se hizo ningún favor a sí mismo con una campaña sorprendentemente inepta. Trump llevó a cabo una campaña sorprendentemente fuerte en 2016 en la que evitó partes de la ortodoxia típica del Partido Republicano, adoptó ciertas posiciones progresistas económicamente y definió a su oponente (Hillary Clinton) como defectuoso y plagado de escándalos en la mente pública. Esta vez no hizo ninguna de estas cosas: ha gobernado y se ha postulado como un republicano típico, solo que con la xenofobia en aumento. Biden lo ha superado en la economía sin hacer mucho, incluso en su propio terreno de “Buy American”. Y Trump no ha logrado definir a Biden de la forma en que lo hizo con Clinton, al mismo tiempo (y de manera risible) considerándolo un radical de extrema izquierda y demasiado conservador, en gran parte sin tocar algunas de sus mayores vulnerabilidades (su historia con el NAFTA y los recortes de derechos, por ejemplo), al tiempo que redujo las expectativas de que Biden lo hiciera sorprendentemente bien en los debates.

Yesterday’s Man, biografía política de Joe Biden escrita por Branko Marcetic.

¿Cuáles considera que son los principales desafíos de Biden como Presidente?

El próximo Presidente, por supuesto, enfrenta una serie de desafíos mucho, mucho más abrumadores que incluso los que Obama heredó: una pandemia global que asola el país, una depresión no vista desde la década de 1930, un planeta al borde del colapso ecológico cuyos síntomas se vuelven más graves. destructivo cada año, así como un “sistema” de salud fallido, corrupción profundamente arraigada, brutalidad policial espantosa y generalizada, y una oposición de extrema derecha profundamente antidemocrática. Sólo para nombrar unos pocos. Eso es mucho por sí solo. Biden, para hacer frente a esto, tendrá que desafiar o superar los instintos políticos que lo han guiado durante prácticamente toda su carrera: un conservadurismo instintivo, una adhesión a la economía neoliberal, una creencia reflexiva en el bipartidismo y la cooperación con un bando que está librando una campaña de tierra quemada contra él, como hicieron contra Clinton y Obama. También se verá obstaculizado por la falta de una base amplia y apasionada que se entusiasme con él como líder, como lo habían hecho Obama y, sí, Trump. Pero quién sabe, el público le dará el beneficio de la duda durante al menos el primer año más o menos, y si logra realmente abordar la pandemia, podría comprarse mucha buena voluntad. Este momento es increíblemente aterrador y desafiante, pero también es una oportunidad política única en la vida, y es suya para malgastarla o aprovecharla.

Joe Biden aparece en una pantalla durante un mitin de campaña de Trump en Michigan, el 30 de octubre. Foto: Reuters

¿Qué papel cree que puede jugar Barack Obama en el gobierno de Biden?

Ya veremos. A Obama le gusta decirle a la prensa que odia la política y que ya no quiere tener nada que ver con ella, lo que puede ser cierto hasta cierto punto. Pero también vimos que Obama está preocupado por asegurar su legado, lo que llevó a su fatídica intervención en las primarias para ayudar a los centristas a consolidarse en torno a Biden y contra Bernie Sanders. No es probable que Obama desempeñe un papel extremadamente activo, pero me imagino que, si surge algo similar durante el mandato de Biden que él vea como una amenaza para su legado personal, puede intervenir de alguna manera. En el día a día, la influencia de Obama probablemente se verá en los exmiembros del personal de su administración que casi con seguridad rodearán a Biden cuando se convierta en presidente.

¿Cree que Kamala Harris tendrá un papel más destacado que otros vicepresidentes en Estados Unidos?

Una vez más, es difícil de decir. Algunas personas creen que, debido a la edad de Biden y la obvia ralentización, Harris será la verdadera presidenta. Creo que esto es una ilusión de los liberales. A Biden no le gusta que le digan qué hacer ni que lo hagan sentir inferior -solo mire la forma en que reprendió a una empleada de su equipo este año cuando trató de alejarlo de un vergonzoso altercado con un votante conservador durante las primarias- y la presidencia es algo que ha codiciado prácticamente desde que era niño. Pero, aunque Harris probablemente no va a “dirigir” a Biden, estoy seguro de que hará lo que los presidentes suelen hacer por sus sucesores, y le dará ciertas carteras para que las lleve a cabo con lealtad, se gane los grados, consolide su lugar en la mente del público, y la prepare para una carrera en 2024 o 2028.