Bullrich afirma que en Argentina hay un incremento de “modalidades delictivas” que provienen de Chile: “Que no se me enoje Boric, pero esto es cierto”

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich expresó su preocupación por el incremento del problema con la delincuencia en la frontera sur con Chile, durante un encuentro sobre la lucha contra el narcotráfico, en la ciudad de Bariloche.

Bullrich aseguró que el gobierno de ese país observa con inquietud el incremento en en esa zona del territorio argentino de “modalidades delictivas que vienen de Chile”, y dio como ejemplo el aumento en el ingreso de inhibidores desde Chile, usados para abrir autos y desactivar alarmas para robar.

“Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, precisó, y agregó que en la región están detectando el paso desde Chile de “otras modalidades delictivas”.

Luego, en alusión directa al Presidente chileno, Gabriel Boric, entre risas, manifestó que “que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”.

Supuesta presencia de Hezbolá en Chile

No es la primera vez que la ministra Bullrich se refiere a Chile en materia de seguridad. En abril pasado aseveró que el grupo islamista libanés Hezbolá operaba en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, y que también tenía presencia en el norte de nuestro país, específicamente en Iquique.

Sus dichos encontraron una fuerte respuesta del Presidente Gabriel Boric quien le señaló que “yo le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al ‘tuntún’ y a la rápida sin probar absolutamente nada”.

La ministra Carolina Tohá junto a Patricia Bullrich, en Enade 2024.

Y luego el mandatario puntualizó que “si tiene antecedentes serios que los entregue en las instancias que corresponden en la justicia y que se comunique a través de Cancillería. Exijo respeto con nuestro país”.

La reacción de Boric terminó con una nota de protesta ante el gobierno argentino.

Bullrich entregó finalmente un informe sobre esta situación a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Al mes de haber asumido en el gobierno de Javier Milei, también se refirió al narcotráfico y el ingreso de estupefacientes al país transandino, donde declaró que la mayoría de la droga que entra a la Argentina viene por Chile. Esto generó una reacción del entonces ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero.

“Sobre el pronunciamiento de la ministra no me corresponde, y creo que para hacer una evaluación de ese tipo es conveniente disponer de cierta evidencia, no sé si ella tiene esa evidencia para sustentar ese juicio”, dijo Cordero en esa oportunidad.